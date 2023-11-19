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Зеленский сменил командующего Медицинских сил ВСУ

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  • 19.11.2023, 22:16
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Зеленский сменил командующего Медицинских сил ВСУ
Владимир Зеленский

Татьяна Остащенко покинула занимаемую должность.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко. Об этом он сказал во время видеообращения в воскресенье, 19 ноября.

Новым командующим назначен начальник Главного военного клинического госпиталя в городе Киеве генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

Зеленский добавил, что сменил командующего по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Основной задачей Казмирчука он назвал «принципиально новый уровень медицинского обеспечения» украинских военных. Это и качественные турникеты, и полная цифровизация, и качественная тренировка и тому подобное.

«Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все Силы обороны», — добавил президент.

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