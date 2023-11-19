Шайба белоруса Шаранговича помогла «Калгари» перевести игру в овертайм 19.11.2023, 22:30

Егор Шарангович

Белорусский хоккеист также реализовал буллит.

«Калгари» белорусского хоккеиста Егора Шаранговича по буллитам уступили «Айлендерс» (4:5).

Белорус отметился голом, который перевел игру в овертайм.

Отметим, что Шарангович стал единственным представителем «Калгари», который реализовал послематчевый буллит.

Всего у белорусского хоккеиста 6 (3+3) очков в 17 матчах этого сезона.

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