Шайба белоруса Шаранговича помогла «Калгари» перевести игру в овертайм
- 19.11.2023, 22:30
Белорусский хоккеист также реализовал буллит.
«Калгари» белорусского хоккеиста Егора Шаранговича по буллитам уступили «Айлендерс» (4:5).
Белорус отметился голом, который перевел игру в овертайм.
Отметим, что Шарангович стал единственным представителем «Калгари», который реализовал послематчевый буллит.
Всего у белорусского хоккеиста 6 (3+3) очков в 17 матчах этого сезона.
The perfect deflection. pic.twitter.com/2opsuE8uf0— Calgary Flames (@NHLFlames) November 19, 2023