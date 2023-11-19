Зеленский опубликовал фото украинских военных на левом берегу Днепра 19.11.2023, 22:54

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ВСУ отодвинули оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото украинских военных — согласно его подписи, на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее в пятницу украинские военные впервые стали заявлять об «успешных действиях» на восточном берегу и создании «плацдармов», о чем в ноябре писали СМИ, передает ВВС.

«Левобережье Херсона. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому, кто возвращает Украине свободу и справедливость!» — написал Зеленский в телеграм.

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