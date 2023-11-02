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Спасатели под Лиозно не пустили в «подземное царство» еще одну лошадь

  • 2.11.2023, 1:26
Спасатели под Лиозно не пустили в «подземное царство» еще одну лошадь

Видео.

Белорусских лошадей (и не только их) продолжают находить в болотах и извлекать оттуда — порой без всякого энтузиазма со стороны животных. На сей раз спасатели достали из трясины в Лиозненской районе черную лошадку, которая гуляла без привязи и присмотра, сообщили в МЧС. Наверное, теперь хозяин будет тщательнее за ней присматривать.

Утром 1 ноября спасатели отправились вызволять лошадь, застрявшую в трясине в деревне Михалиново Лиозненского района.

К тому времени, как они приехали, на поверхности болота осталась лишь голова животного, а тело прочно завязло под водой на глубине более метра. С помощью лодки, веревок и техники, принадлежащей местному сельскохозпредприятию, работники МЧС выудили лошадь — особого воодушевления она при этом не выказала, но и не сопротивлялась.

Как рассказали местные жители, еще накануне вечером лошадь бродила по поселку без привязи и присмотра хозяина. Утром ее нашли застрявшей в трясине, поэтому и обратились за помощью к спасателям.

Напомним, недавно похожая история произошла с апатичной лошадью из Толочинского района, а еще раньше — с лосенком на Браславщине. Обоих животных пришлось доставать из ямы, но, судя по всему, им и там было неплохо

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