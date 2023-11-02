В Замбии произошла вспышка сибирской язвы 2.11.2023, 2:13

Больных обнаружили в шести провинциях страны из десяти.

В Замбии произошла вспышка сибирской язвы. Было обнаружено более 330 больных, четверо из них умерли. Об этом объявила Министр здравоохранения Замбии Силвия Масебо, передает замбийский новостной портал Zambia 24.

Отмечается, что заболевших обнаружили в шести провинциях страны из десяти.

Масебо отметила, что люди заразились, употребляя мясо животных, пораженных сибирской язвой.

Сибирка – инфекционная болезнь млекопитающих, вызываемая бактериями. Возбудитель посредством спор сохраняет жизнеспособность в почве многие годы.

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