закрыть
2 ноября 2023, четверг, 2:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Замбии произошла вспышка сибирской язвы

  • 2.11.2023, 2:13
В Замбии произошла вспышка сибирской язвы

Больных обнаружили в шести провинциях страны из десяти.

В Замбии произошла вспышка сибирской язвы. Было обнаружено более 330 больных, четверо из них умерли. Об этом объявила Министр здравоохранения Замбии Силвия Масебо, передает замбийский новостной портал Zambia 24.

Отмечается, что заболевших обнаружили в шести провинциях страны из десяти.

Масебо отметила, что люди заразились, употребляя мясо животных, пораженных сибирской язвой.

Сибирка – инфекционная болезнь млекопитающих, вызываемая бактериями. Возбудитель посредством спор сохраняет жизнеспособность в почве многие годы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип