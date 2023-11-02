ВСУ уничтожили российский «Солнцепек» возле Авдеевки
- 2.11.2023, 3:34
Впечатляющее зрелище можно было наблюдать за десятки километров.
Воины подразделения «БУАР» 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко и бойцы Сил специальных операций уничтожили вражеский «Солнцепок» возле Авдеевки.
Видео было опубликовано в Telegram-канале «Стратком ВСУ».
Украинские бойцы использовали безрилотный дрон-камикадзе. Они попали им по вражеской технике и уничтожили «Солнцепок».
«На Авдеевском направлении воины подразделения «БУАР» 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко совместную с ССО «А» уничтожили ТОС-1А «Солнцепек». Впечатляющее зрелище можно было наблюдать за десятки километров», - говорится в сообщении.