Самолет Belavia после аварии заблокировал взлетно-посадочную полосу в Минском аэропорту 2.11.2023, 8:14

Борт выполнял рейс из Стамбула.

Вечером 1 ноября Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Belavia заблокировал взлетно-посадочную полосу в минском аэропорту из-за лопнувшего колеса.

Борт выполнял рейс из Стамбула, пишет авиационный ресурс «Авиаторщина».

По словам источника издания, пневматик колеса у самолета лопнул еще при взлете — после вылета этого борта на взлетной полосе в аэропорту Стамбула обнаружили куски резины.

Перед посадкой в Минске лайнер выполнил проход над полосой на высоте 275 метров и ушел в зону ожидания, где совершил несколько кругов, после чего смог приземлиться. Экипаж и пассажиры не пострадали.

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«Самолет потерял способность самостоятельно двигаться и не смог освободить полосу своим ходом. Всех пассажиров пришлось эвакуировать в аэровокзал. В результате инцидента и блокировки ВПП из Минска не мог вылететь в Москву самолет «Победы». Также другому воздушному судну пришлось уйти на запасной аэродром в Гомель», — сообщил ресурс.

Спустя примерно полтора часа после посадки авиалайнера из Стамбула минский аэропорт снова возобновил отправление и прибытие рейсов в штатном режиме.

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