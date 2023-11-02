закрыть
2 ноября 2023, четверг, 8:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самолет Belavia после аварии заблокировал взлетно-посадочную полосу в Минском аэропорту

  • 2.11.2023, 8:14
Самолет Belavia после аварии заблокировал взлетно-посадочную полосу в Минском аэропорту

Борт выполнял рейс из Стамбула.

Вечером 1 ноября Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Belavia заблокировал взлетно-посадочную полосу в минском аэропорту из-за лопнувшего колеса.

Борт выполнял рейс из Стамбула, пишет авиационный ресурс «Авиаторщина».

По словам источника издания, пневматик колеса у самолета лопнул еще при взлете — после вылета этого борта на взлетной полосе в аэропорту Стамбула обнаружили куски резины.

Перед посадкой в Минске лайнер выполнил проход над полосой на высоте 275 метров и ушел в зону ожидания, где совершил несколько кругов, после чего смог приземлиться. Экипаж и пассажиры не пострадали.

Из Беларуси начал летать Boeing 737 MAX. Эти самолеты убили сотни людей и были запрещены во всем мире — рассказываем подробности

«Самолет потерял способность самостоятельно двигаться и не смог освободить полосу своим ходом. Всех пассажиров пришлось эвакуировать в аэровокзал. В результате инцидента и блокировки ВПП из Минска не мог вылететь в Москву самолет «Победы». Также другому воздушному судну пришлось уйти на запасной аэродром в Гомель», — сообщил ресурс.

Спустя примерно полтора часа после посадки авиалайнера из Стамбула минский аэропорт снова возобновил отправление и прибытие рейсов в штатном режиме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип