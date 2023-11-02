В Беларуси задержаны руководители сразу нескольких молокозаводов 2.11.2023, 8:19

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Аресты прошли на ведущих государственных предприятиях по всей стране.

Как стало известно «Нашай Ніве», вчера были задержаны руководители ведущих государственных молокозаводов по всей Беларуси. Деталей мало, но можно предположить, что смысл почти идентичен прежнему «сахарному делу» — коррупция и махинации при продаже молока в Россию.

О задержаниях руководителей молокозаводов «Нашай Ніве» стало известно от трех не связанных между собой источников.

Известно о задержаниях на Лепельском молочном комбинате, а также в структурах могилевской «Бабушкиной крынки» — формально частного предприятия, где абсолютное большинство акций принадлежит государству.

Произошли задержания и в других городах, но относительно них пока нет достоверной информации. Пока неизвестен и смысл претензий.

Вероятно, речь идет об обвинениях в откатах от дилеров за поставки дешевой продукции, как это было, к примеру, в «сахарном деле», по которому задерживали директоров сахарных заводов.

Там, одним из магистральных обвинений было то, что после создания «Белорусской сахарной компании», которая должна была реализовывать сахар, ее руководство выбирало контрагентов по коррупционным схемам, а взять товар без отката, якобы, было невозможно.

Что касается молока, то Беларусь производит в разы больше молока, чем потребляет внутренний рынок. Основные игроки на рынке переработки молока — государственные заводы. Свою продукцию они продают в основном на российский рынок.

Дело реализации государственной продукции на внешние рынки почти во всех сферах традиционно непрозрачное. В некоторых случаях режим премирует нужных людей за лояльность возможностью брать на заводах дешевую продукцию и продавать ее дорого за рубеж.

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