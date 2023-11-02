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Путин — всё

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 2.11.2023, 8:42
  • 12,400
Путин — всё

Российские олигархи оказались перед выбором в ожидании «Лебединого озера».

Два российских миллиардера – Петр Авен и Михаил Фридман, назвали ошибкой инвестиции в Англию. Причем, Фридман сказал, что его «выдавили» из страны.

Ошибка ли это? Нет. Это закономерный результат. Путин был по-своему прав, когда говорил «олигархам» возвращаться в Россию. Потому что все они – часть созданной в нашей стране тотальной системы, а не частные лица. Страдает система – страдают и они.

Все четыре совладельца «Альфа-групп», вероятно, отлично понимали, что «закладываться на Россию» опасно и много лет старались переместить бизнесы и лично обосноваться в западных странах. Фридман, Авен, Хан – в Англии, Кузьмичев – во Франции. Быстрее всех оценил положение Хан – после 24 февраля вернулся в Россию.

Могло выйти иначе? Ответ на этот вопрос связан с вопросом – было ли неизбежно 24 февраля?

Существует соблазн сказать, что оно было неизбежно. Если стоять на точке зрения, что к 24 февраля привел страх потери власти «новой элитой» - неудачников 90-х, получивших благодаря выбору Ельцина власть. Постепенное «повышение ставок», усиление репрессий внутри страны, манипуляция комплексами великой державы в сочетании с авантюрной игрой через Крым и Сирию привели к 24 февраля и последующей ответной реакции западного мира.

Фридман, Авен и другие «олигархи», разумеется, не принимали авантюрных решений, не занимались внешней политикой. Это делали другие – за них, как и за всю нашу страну.

Но вопрос теперь для «олигархов» стоит так же, как и для всей страны, – что делать дальше? Потому что «Путин – всё». Не в смысле сообщений профессора Соловья, а с той точки зрения, что итоги его «курса» понятны – стратегическое поражение для нашей страны, отсутствие перспектив продолжать его «курс». Это совершенно очевидно. Если так, то вопрос один для всех – как изменить Россию, вернув ее в современный мир после того, как покажут по всем каналам «Лебединое озеро».

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