Российские войска отступают в Запорожской области под натиском ВСУ 2.11.2023, 8:49

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Потери 42-й мотострелковой дивизии оккупантов составляют более 60%.

Российские оккупанты отвели часть подразделений 42-й мотострелковой дивизии от Работино Запорожской области. А все дело в том, что они не могут удерживать позиции, так как ВСУ нанесли им огромные потери. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Сообщается, что потери оккупантов составляют более 50-60%. Речь идет о подразделениях 71-го и 291-го МСП.

«Обычно в компенсацию потерь подвозят прямо на линию боевого столкновения, без вывода за пределы линии боестолкновений. Интересно, что там случилось, что пришлось аж прямо вот так выводить, да еще и из такой экстремальной зоны», – заявил Коваленко.

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