В Минске продают белоснежную «сталинку» с балконом на проспект Независимости 9 2.11.2023, 8:58

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В интерьере — настоящее золото.

Недалеко от станции метро «Площадь Якуба Коласа» продается трехкомнатная квартира с ремонтом в светлых тонах. Здесь мраморные полы, хрустальные люстры и дверные ручки Swarovski. С виду — элегантно и дорого, пишет Realt.by.

Эта трехкомнатная квартира находится на третьем этаже в сталинке на проспекте Независимости. Ее общая площадь составляет — 67,3 «квадрата».

Сам четырехэтажный дом был построен в 1957 году. В 2015-м здесь сделали капитальный ремонт. Всего в доме 23 квартиры. Строился он из кирпича, поэтому и сейчас массивные стены обеспечивают отличное шумоподавление.

В трешке, которая продается, сделан современный ремонт с элегантным интерьером. Кстати, после него в квартире еще никто не жил. Жилье продается сразу с мебелью. Здесь также есть балкон и отдельная гардеробная.

Благодаря высоким потолкам и преобладающему в интерьере белому цвету, квартира выглядит очень просторной. Кроме того, в ней использованы оригинальные элементы декора. Например, венецианская штукатурка, итальянские двери с ручками Swarovski, хрустальные люстры.

В квартире установлены панорамные трехслойные стеклопакеты из дерева, французские радиаторы и 2 кондиционера Мitsubishi. Покрытие пола — мрамор, причем есть подогрев по всей квартире.

На кухне использована итальянская гарнитура Infiniti. Здесь же установлена необходимая техника: холодильник, варочная панель, посудомоечная и стиральная машины — все от итальянского производителя Smeg. Есть большая обеденная зона.

В просторной гостиной размещена итальянская мебель, в частности, кожаные диваны и пуфы. Здесь же установлен большой камин.

Санузел в квартире совмещенный. В нем — качественная сантехника, ванная на бронзовых подставках, есть зеркала. Интересно, что в декоре использовались элементы из настоящего золота.

В трешке проведено оптоволокно, есть телефон и SmartTV. Для обеспечения безопасности по всей квартире установлена система видеонаблюдения «Замкнутый круг», а также есть охранная сигнализация.

Хотят за эту трешку 325 тысяч долларов (метр квадратный обойдется в 4829 долларов)

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