Наемники из «Шторм Z» подняли восстание на фронте 3 2.11.2023, 9:04

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Бунт начался из-за казни оккупанта сержантом войск РФ.

В рядах оккупационной армии РФ накаляется обстановка из-за тяжелых потерь. В одной из рот группы «Шторм Z», сформированной из завербованных зеков, началось восстание, сообщает dialog.ua.

Российские правозащитники получили письмо от одного из источников в «Шторме Z». В нем говорится, что сержант застрелил в спину своего подчиненного под позывным «Локи» за то, что тот начал публично критиковать «СВО» и приказы командиров.

«Андрей «Локи» из роты Z (в/ч 12269) просил связаться, если что-то случится, будто чувствовал... Убили его, на островах (на Днепре в Херсонской области - ред.) остался, тело не забрали. Он как с госпиталя после ранения вернулся, в нем переключилось что-то… Ходил тут, идеи продвигал, что на хе*а мы тут, как можно людей «на мясо» отправлять, как тварей, зачем «мирняк гасят» (убивают мирное население), и всякое такое. Потом стало сильно кисло, отряд его послали крыть прорыв ВСУ, вернулось семь. Слух пошел, что Локи убит сержантом, который с ними пошел, Андрея в спину застрелили», - говорится в письме.

Источник уверяет, что убийство привело к бунтам в роте. Командиры начали применять репрессии к подчиненным, чтобы подавить недовольство.

«Начался кипиш, командир жестанул, самых резвых в яму посадил, а кто вернулся с того выхода, всех куда-то увезли. Мужики понимают, что мы там ляжем все, тупо в расход посылают. Идти не хочет никто после всего этого», - сообщил оккупант.

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