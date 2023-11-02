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США взорвали межконтинентальную баллистическую ракету над Тихим океаном

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  • 2.11.2023, 9:11
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США взорвали межконтинентальную баллистическую ракету над Тихим океаном

Решение приняли из-за обнаруженной аномалии.

Военные США взорвали над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Такое решение приняли из-за аномалии, возникшей во время испытаний.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте военной базы Ванденберг ВВС США. Отмечается, что пуск ракеты осуществили именно с этой базы, расположенной в штате Калифорния.

«Невооруженная ракета Minuteman III была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по тихоокеанскому времени США из-за возникшей аномалии во время испытательного запуска с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии», – сообщили американские военные.

В сообщении подчеркнули, что аномалией является любое событие, неожиданно возникшее во время испытания. Поскольку такие аномалии могут возникать из-за различных факторов, потребуется дополнительный анализ для выявления причины «сбоя».

Сейчас создается специальная комиссия для выяснения причин неисправности. В ее состав войдут представители Командования глобального удара ВВС, 377 группы испытаний и оценки, Управления безопасности и Центра ядерного оружия ВВС, а также других организаций.

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