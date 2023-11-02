«Белавиа» подтвердила аварию самолета Стамбул-Минск 1 2.11.2023, 9:16

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Повреждение заметили еще в турецком аэропорту, но рейс решили продолжать.

«Белавиа» прокомментировала инцидент с рейсом Стамбул-Минск. Ночью в сети появилась информация о том, что у самолета белорусской авиакомпании лопнуло колесо, в результате при посадке в аэропорту Минска он заблокировал ВПП.

Как сообщили в «Белавиа», 1 ноября после вылета рейса В2-784 из международного аэропорта Стамбула имени Ататюрка наземные службы воздушной гавани, осмотрев взлетно-посадочную полосу, сообщили о возможном повреждении колеса самолета.

Экипаж лайнера Boeing 737 MAX 8 «Белавиа» проанализировал ситуацию и принял решение следовать в пункт назначения. Полет выполнялся в штатном режиме.

«Благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал», – заявили в авиакомпании.

После посадки воздушное судно оставили на взлетно-посадочной полосе, его двигатели были заглушены с целью недопущения возможного перегрева шасси. В дальнейшем самолет отбуксировали на место стоянки.

«В соответствии с действующими правилами, после совершения посадки воздушного судна проводится расследование причины разрушения левого основного колеса шасси», – проинформировали в пресс-службе «Белавиа».

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