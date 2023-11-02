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На продажу выставили редчайший американский спорткар из 90-х

  • 2.11.2023, 9:37
  • 1,864
На продажу выставили редчайший американский спорткар из 90-х

В мире есть всего 18 таких авто.

На аукцион выставили спорткар Chevrolet Camaro четвертого поколения в редкой модификации Callaway C8. Всего было выпущено 18 таких автомобилей. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Chevrolet Camaro четвертого поколения выпускался с 1993 до 2002 года. В 1995 году тюнинг-ателье Callaway представило модификацию Callaway C8, которая отличалась уникальным дизайном экстерьера и более мощным двигателем.

Этот Chevrolet Camaro Callaway C8 1995 года окрашен в красный цвет Torch Red. Передняя часть стала более обтекаемой в сравнении со стандартной моделью.

Также спорткар получил новые колесные диски и множество воздухозаборников на кузове. Сзади установлены два выхлопных патрубка и компактный спойлер.

В интерьере появились коврики Callaway и новый рычаг переключения передач красного цвета. Все остальные внутренние элементы остались без изменений.

Chevrolet Camaro Callaway C8 оснащен 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 420 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон 0-100 км/ч занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость составляет 267 км/ч.

Спорткар имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте. Торги за лот пройдут с 9 по 11 ноября.

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