Дрожь системы Александр Сотник

2.11.2023, 9:36

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Александр Сотник

Режим в Кремле сегодня шаток как никогда.

Когда Дональд Трамп был президентом США, русские не вторгались в Украину! А еще ХАМАС не устраивал в Израиле кровавую резню. А еще – дагестанцы не захватывали аэропорт в попытках поймать евреев. А еще – Путин не умирал в морозилке, будучи заперт профессором Соловьем. Кстати, первый тезис – полностью ложный, потому что при Трампе и Донбасс, и Крым продолжали оставаться под русской оккупацией. Так что война назревала, и ХАМАС получал оружие – в то время, как рыжий попугай красовался перед камерами и обещал уйти из Афганистана – на радость средневековым бабаям.

Сегодня лютый трампист Майк Джонсон вместе с коллегами-республиканцами пытается отделить помощь Израилю от помощи Украине. Что там случилось с республиканской партией и почему она из партии Рейгана и Маккейна превратилась в кружок политиканов – дело самих американцев. И они разберутся обязательно. Равно как и независимый суд США непременно оценит подвиги великого популиста, хранившего в уборной горы секретных документов. В принципе, уже за одно это парня можно сажать на долгий срок, с запретом выдвигаться на государственные должности. Но – стоп. Пусть разбирается суд: он в США, действительно, независимый…

Но, раз уж мы вспомнили про Америку – давайте договоримся сразу. Американцам по барабану, что происходит в болотных Пердях пещерной империи. Не каждый американец найдет на карте мира сортирную державу. И даже о ее существовании знает далеко не каждый житель США, не говоря о том, чтобы рассуждать о ее недрах и богатствах, которые кто-то хочет захватить. Свои проблемы для них гораздо ближе, чем залежи второсортной нефти на отсталой бензоколонке. Почему страшный Рейган не захватил разрушенный СССР? Хуже того: злобный Буш даже присылал голодающим туземцам куриные окорочка. А ведь был шанс захватить и поработить, выкачав из недр все самое дорогое. Может, такой цели у США отродясь не было, а все вопли о «жажде захвата и ползучей оккупации» – истерики большевистской пропаганды? Все эти нарративчики сегодня жирно юзают путинские обглодыши, обанкротившиеся в своих геополитических авантюрах. Бешеным слоном они скачут по стенам посудной лавки в надежде посеять хаос и расколотить все, что только можно. Первый форпост, ограждающий Европу от нашествия варваров – это Украина. Второй – Израиль. И если оба падут – разгул Третьей мировой войны неизбежен. Потому что исламизация Европы и угроза большевистского реванша – это две стороны одной медали, две карты в одной игре. Потому и объединяет администрация Байдена помощь Украине и Израилю в один пакет, ибо видит эти две войны как часть одной, глобальной, в отличие от голосящих популистов.

Нео-большевистская система, возродившаяся за последние десятилетия, заинтересована в самосохранении. И единственное, что ее убьет – это, как ни странно – ядерное столкновение с Западом. Тогда уж точно от нее не оставят и камня на камне. Именно поэтому Шойгу и издавал стоны шизофреника, выступая в Пекине на конференции: «Наше ядерное терпение не безгранично, но мы готовы к переговорам!..» Пацаны легли и просят, помахивая ядерными боеголовками. Китайские товарищи кивнули и пересчитали свой ядерный арсенал, который, в случае начала махача, полетит в сторону Москвы, а не Вашингтона. Потому что с дядей Сэмом нужно срочно начинать дружить и договариваться о спасении китайской экономики, а не жрать килограммами кашку-борзянку, упиваясь пьяным полетом медведевской мысли.

Официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что военные Израиля продвигаются по сектору Газа «медленно и тщательно». Особое внимание уделяется северной части Газы, как «центру тяжести ХАМАС». И можно не сомневаться: Израиль уничтожит террористов – всех, до последнего. А если за близких по духу организмов вступится Иран или кто-нибудь еще – союзники Израиля купируют это воспаление, невзирая на истерические вопли исламистов по всему миру. Взбрыкнувший в Махачкале дагестанский козлятник ярко проявил Россию как антисемитский анклав, ткнув носом любителей пообниматься с «дедовоевалкой»: любуйтесь, вот они, наследники сталинской победы, которая опаснее гитлеровского наследия. Внуки НКВДшников оперились и начистили маузеры, чтобы с удвоенным азартом стрелять евреев и прочих врагов народа. И неважно, кто они, эти наследники совка: дагестанцы, буряты или калмыки. Все они – имперские совкопитеки, под знаменем великой России, границы которой не заканчиваются. Министр обороны Германии Писториус предупредил в своем интервью телеканалу ZDF: «Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны». Какая своевременная мысль! Интересно: смогут ли к ней что-нибудь добавить Шредер и Меркель, нализавшиеся крепкой дружеской настойки Кремля? Или так и будут отрыгивать бормотухой «real politic»?

Режим Путина сегодня шаток как никогда. С одной стороны, геополитические игрища поставили пещеру на грань поражения. И насколько разрушительным оно будет – пока не знает никто. С другой – война высасывает последние соки из путиномики, от которой практически ничего не осталось. Кремль требует от денежных мешков раскошелиться «во имя стабильности в период переучреждения Путина». Набиуллина ходит чернее тучи, предрекая чудовищную турбулентность в ближайшие несколько лет. Если, конечно, пещера выдержит приступ реваншизма и не метнет свои ядерные помои в сторону Запада. Паттерн «ядерная держава не может проиграть» звучит, конечно, угрожающе. Но для этого надо быть державой, а не фашистской сектой упоротых психов, зигующих на последнем издыхании. Черти пляшут на канате под куполом цирка без страховки. Угрожающе корчат рожи и кривляются, надеясь выторговать для себя хоть какое-то будущее. С Путиным или без него. Если с плешивым – значит, придется мучительно «держать фасон непобедимой скотобазы», которую «боятся и уважают». А если без него – тогда и еще проще. Кадыров заберет Северный Кавказ, а регионы разбегутся врассыпную, в попытке увернуться от ответственности за прогулку по Украине. И будут по регионам бродить одичалые возвращенцы, запинывая инвалидов-чмобиков и перегрызая глотки овцам-нипричемышам. Если, конечно, Путло не покончит с системой одним нажатием красной кнопки.

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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