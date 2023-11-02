Момент прилета HIMARS по мобилизованным из Чувашии показали на видео 1 2.11.2023, 9:45

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Батальон полностью разгромлен, ликвидирован и командир полка.

Российские оккупанты из 1-го батальона 1251-го мотополка на Запорожском направлении попали под обстрел HIMARS.

Вначале в Сети показали моменты самого прилета, когда ВСУ нанесли удар поздно вечером по батальону оккупантов, в котором служили мобилизованные из Чувашии.

Вчера, 1 ноября, в Сети появились новые кадры, снятые на следующее утро после прилетов, сообщает dialog.ua.

Известно, что ВСУ нанесли удар по оккупантам, которые находились в селе Ильченково (Запорожская область), но готовились к передислокации.

Согласно российским пабликам, этот батальон был сформирован преимущественно мобилизованными из Чувашии.

В местной прессе уже подтвердили факт ликвидации командира полка Владислава Матузаса.

При этом количество ликвидированных оккупантов во время прилета составляет от 47 до 120 человек.

Оккупант, снимавший последствия прилетов на камеру, признался, что в «КамАЗе» было очень много военнослужащих ВС РФ, а теперь их больше нет.

Власти Чувашии ничего не говорят о событиях от 29 октября, так как боятся репрессий со стороны Кремля за распространение «ложной» информации о войне в Украине.