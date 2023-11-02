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Европейские дипломаты написали письмо белорусским политзаключенным журналистам

  • 2.11.2023, 9:57
Европейские дипломаты написали письмо белорусским политзаключенным журналистам

«Ни один из этих отважных голосов не забыт».

Сегодня, 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, находящиеся в Беларуси европейские дипломаты отправили письмо белорусским журналистам-политзаключенным, сообщили в посольстве Германии в Беларуси.

Опубликован и текст письма, так как из-за проверки корреспонденции в тюрьмах он все равно не будет конфиденциальным.

Сейчас в Беларуси несправедливо находятся в заключении 33 журналиста и сотрудника СМИ, говорится в заявлении дипломатов.

«В публичной сфере Беларуси остро ощущается нехватка их голосов. Многочисленные репрессии против журналистов и работников СМИ в Беларуси представляют собой нарушение международных обязательств, приверженность к которым Беларусь, будучи членом Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сама же и признает», — отмечается в сообщении на странице посольства в Facebook.

Письмо 2 ноября отправили каждому и каждой из 33 сотрудников СМИ, несправедливо находящихся в заключении в Беларуси. «Ни один из этих отважных голосов не забыт. И ни один из них забыт не будет», — указано в заявлении.

Письмо подписали:

Временный поверенный в делах Германии в Беларуси Михаэль Новак,

Временный поверенный в делах Австрии в Беларуси Рональд Штурм,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси Георги Василев,

Временный поверенный в делах Чехии в Беларуси Томаш Крыл,

Временный поверенный в делах Эстонии в Беларуси Триин Хиесалу,

Руководитель отделения посольства Финляндии в Беларуси Катя Карппинен,

Временный поверенный в делах Франции в Беларуси Людовик Руайе,

Временный поверенный в делах Италии в Беларуси Вирджиния Фаделли,

Временный поверенный в делах, глава офиса посольства Нидерландов в Минске Рене Керстен,

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский,

Временный поверенный в делах Румынии в Беларуси Виктор Пыртоакэ,

Временный поверенный в делах Швеции в Беларуси Ева Сундквист,

Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Беларуси Кристина Хонеггер Золотухин,

Временный поверенный в делах Великобритании в Беларуси Джек Хэндс.

Правительства стран, дипломаты которых оставили свои подписи, едины в требовании о том, чтобы политзаключенные Беларуси наконец вышли на свободу.

Текст письма опубликован, потому что из-за проверки корреспонденции в тюрьмах он в любом случае не останется конфиденциальным.

«В качестве работника СМИ вы с большим мужеством выступали за свободу слова в Беларуси. То, что за это сегодня вы находитесь в заключении, — вопиющая несправедливость. Наши правительства едины в требовании о том, что политзаключенные Беларуси должны, наконец, выйти на свободу.

Желаем вам здоровья, сил и как можно больше светлых моментов. Мы думаем о вас сегодня и внимательно следим за вашей судьбой в сложившейся ситуации каждый день», — говорится в письме.

Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов своей резолюцией в 2013 году.

В этой резолюции Генассамблея осудила любое применение силы против сотрудников СМИ — в том числе и в форме произвольного лишения свободы — и призвала государства, помимо прочего, способствовать созданию безопасной среды для работников СМИ, в которой они смогут выполнять свою работу независимо и без неуместного вмешательства.

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