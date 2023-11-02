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Россияне под Авдеевкой попали в ловушку

  • Александр Коваленко
  • 2.11.2023, 10:05
  • 3,128
Россияне под Авдеевкой попали в ловушку
АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО

Командование РФ раз за разом наступает на одни и те же грабли.Наступление российских оккупационных войск (РОВ) на Авдеевку началось 10 октября и сопровождалось оно масштабным задействованием артиллерии и авиации, поддерживающих колонны техники, движущейся на прорыв линий обороны у города. Однако, не смотря на применение настолько серьезного наступательного потенциала, 10 октября российские войска не смогли достигнуть ни одной из поставленных перед ними задач.

10 октября российское командование использовало в первом эшелоне наступления потенциал подразделений 1 АК, так называемой «ДНР», а так же 20-й и 150-й МСД.

Перед ними ставились следующие задачи:

1. Захватить контроль над Авдеевским терриконом;

2. Перерезать железную дорогу в северном секторе и выйти на правый фланг;

3. Захватить село Степовое и взять под огневой контроль с северо-восточного сектора трассу 0542;

4. В Юго-западном секторе выйти через Водяное на село Тоненькое и захватить его;

5. Установить с юго-запада огневой контроль над 0542.

Ни одна из этих задач не была выполнена. По состоянию на третью неделю наступления российские войска смогли только подойти к Авдеевскому террикону, а так же железной дороге без ее пересечения.

Очевидно, что у россиян под Авдеевкой что-то пошло не по плану.

И это действительно так, ведь второй эшелон РОВ вынуждены были использовать для того, чтобы закреплять достигнутый результат в полях, но никак не по вышеупомянутым локациям. То есть, итогом первичного наступления стал не захват сел, перерезание железной дороги или контроль над терриконом, а занятие окопов и лесопосадок в поле.

А это означало, что для последующих наступательных действий уже не хватало ресурса и, началась ускоренная переброска 21-й ОМСБр из состава 2-й ОВА, находящейся в зоне ответственности группы войск «Центр». Для понимания, зона ответственности ГВ «Центр» - это Луганская область, а 2-я ОВА оперировала на Лиманском направлении. При этом 21-я ОМСБр относилась к наиболее боеспособной бригаде в составе не просто 2-й ОВА, а всей группы войск.

Но, даже после усиления наступления 21-й ОМСБр, не удалось достигнуть поставленных целей еи по северному, не по южному флангу.

Под конец октября российское командование сконцентрировало в районе Авдеевки подразделения нескольких армий. В частности, сейчас там собраны ресурсы, помимо вышеупомянутых, 15-й и 30-й ОМСБр из состава 2-й ОВА (практически вся 2-я ОВА сейчас под Авдеевкой), подразделения «Шторм-Z», БАРС, ТрВ, а так же ведется переброска подразделений 41-й ОВА.

По состоянию на сегодняшний день РОВ сконцентрировали в районе Авдеевки более 40 тысяч личного состава. И тут важно понимать, что это за потенциал.

Во время наступления РОВ на Бахмут осуществлялся охват более 50 км фронты с сосредоточением в разные моменты операции от 20 до 50 тысяч личного состава. В районе Авдеевки фронт составляется 20 километров. То есть, давление на километр фронта в 2 раза превышает давление, которое оказывалось в районе Бахмута.

Так же россияне используют смешанный по комплектации тип штурмовых действий. Когда в наличии есть достаточно механизированной компоненты (танки, ББМ и т.д.), они пытаются прорывать оборону броне-колоннами, что очень напоминает наступление на Угледар. Но когда их механизированная компонента уничтожается и они ожидают пополнения, эту тактику заменяют массовые штурмы пехотной составляющей – тактика, что наблюдалась под Бахмутом, которая получила название «мясная волна».

Согласно данным спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковника Александра Штупуна, с 10 октября в районе Авдеевки РОВ потеряли 6 500 убитыми, 100 танков, а так же 250 ББМ. Россияне не признают своих потерь, но возникает закономерный вопрос: если ваши потери не настолько велики, почему вы стягиваете к Авдеевке ресурс двух общевойсковых армий?

В свою очередь, 6 500 тыс потерь это 10 уничтоженных батальонов, чему соответствуют и потери по танкам и ББМ – практически штатная комплектация 10 БТГр. Иными словами – одна батальон-тактическая группа на 2 километра фронта? Да.

Но, не смотря на потери, российское командование сохраняет намерение захватить Авдеевку, которая является для него больше политической целью, нежели тактической.

Авдеевка представляет собой мощный укрепрайон, который формировался с 2014 года. Но в сравнении с Бахмутом у него есть одно уязвимое место – логистика. Это единственная трасса 0542, от которой, конечно же, есть ответвления – полевые дороги, но в сезон дождей они не позволяют осуществлять полноценное, эффективное материально-техническое обеспечение авдеевского гарнизона.

В свою очередь, в Бахмут с запада вели две логистические артерии 0504 и 0506, между которыми была сеть полевых дорог. И даже когда город был захвачен оккупантами на 80%, логистика продолжала работать.

Очевидно, что российское командование пытается осуществлять давление на Авдеевку именно в северном секторе, то есть, по направлению на село Стоповое, через железную дорогу и с Авдеевского террикона на предприятие «Авдеевский коксохимический завод».

Вот только Коксохим для РОВ это не лучшее направление, ведь оно чревато жесточайшими боями в промышленной застройке, годами подготавливавшейся к обороне. В свою очередь, прорыв на Степовое и Бердичи видится перспективнее, но помимо рубежей обороны в районе этих сел, прорыв осложняет и железная дорога, являющаяся труднопреодолимым искусственным препятствием для россиян.

В целом, наступление россиян показало, что они, используя смешанную тактику Бамхута и Угледара, смогли добиться успеха только на открытых участках – в полях. Но стоило им приблизиться к основным рубежам обороны, как сразу возникла проблема с их прорывом.

Задача РОВ остается неизменной, поступательное и планомерное окружение Авдеевки, с последующим сжиманием кольца на уровне оперативного окружения. Но, вот только в том-то и дело, что за все время полномасштабного вторжения в Украину российским войскам удалось взять в окружение только один город – Мариуполь. И это происходило в условиях не наилучшего положения города и пика наступательного функционала РОВ.

Для реализации такого плана с Авдеевкой, явно выделенного ресурса им будет критически не хватать, из чего следует необходимость российским командованием изымать ресурс с других групп войск и плацдармов. Изымать ресурс из группы войск «Днепр» (Херсонская область) они не могут, поскольку там серьезная проблема в виде серой зоны по левому берегу Днепра, решить которое российское командование не может с начала года.

С Запорожской области, группа войск «Восток», аналогично, ведь силы обороны Украины (СОУ) в клине Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое только и ждут ослабления РОВ на этом участке для прорыва к Токмаку.

В Донецкой области, помимо наступления на Авдеевку россияне озабочены напряженным затишьем в районе Старомлиновки и продвижением СОУ в южном секторе Бахмута.

Для усиления и подпитки Авдеевки остается только Луганская область, группа войск «Центр» и «Запад». Но этот ресурс не бесконечный и его ослабление может завершиться тем, что после имитация наступления по Лимано-Купянской оси, у россиян может начаться отступление к линии Р-66.

Ближайшие три недели могут отчетливо показать, какова будет ситуация в районе Авдеевки в перспективе. Если российское командование готово и дальше усиливать наступление за счет ресурса с других плацдармов, то оно может достигнуть своей цели – захватить Авдеевку, посредством передислокации туда еще большего количества подразделений с других плацдармов. Ценою колоссальных потерь и потерей контроля над, куда большими территориями.

Хотя, вспоминая наступление на Бахмут, мы были свидетелями аналогичной картины. Пока РОВ наступали на Бахмут, они потеряли большую часть Харьковской области и правый берег Херсонской области с Херсоном вместе. И, что им дало это наступление, кроме пафоса для внутреннего потребления? Ничего, кроме колоссальных потерь.

Таков удел российского командования, раз за разом наступать на одни и те же грабли.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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