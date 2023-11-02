«Когда зрители узнали мой возраст, они аплодировали» 2.11.2023, 10:27

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Белоруска рассказала, как работает моделью в 52 года.

Наталье Прошуниной 52 года, и два последних из них она регулярно ходит в тренажерку. И дело не только в желании поддерживать себя в форме. Вы удивитесь, но женщина профессионально занимается бодибилдингом. Она участвует в самых настоящих соревнованиях — с выходами на подиум в белье, гримом на голое тело и сушкой накануне. Журналисты onliner.by спросили Наталью, почему она решила прокачивать себя до уровня профи. А еще поговорили о правильном питании, хейтерах и секрете идеального загара.

Женский бодибилдинг — довольно молодой вид спорта. Но в нем уже есть несколько направлений. Некоторые появились сравнительно недавно: например, категория фитнес-бикини — всего 13 лет назад. Еще есть фитнес-моделинг, боди-фитнес, женский фитнес и все в таком духе. Важный элемент всех соревнований — позирование перед членами жюри и зрителями. Чтобы правильно показать красоту тела, спортсменки даже берут уроки у профессионалов. А если позы продемонстрированы с ошибками или сделаны как-то неправильно, судьи это замечают и снимают баллы.

Еще у выступающих есть дресс-код — купальники, фасон которых зависит от категории соревнований: например, в фитнес-бикини допустят на сцену только в раздельном. Мастхэв для любого образа — каблуки, причем нередко участницам нужно время, чтобы привыкнуть к очень высокому подъему. Также допускаются макияж, прическа и аксессуары. Похоже, этот спорт совсем не так прост, как кажется (хотя едва ли постоянные тренировки — это легко), но точно производит сильное впечатление. Тем более если на сцене участница старше 50 лет.

«Когда зрители узнали мой возраст, они аплодировали»

Наталья с улыбкой отвечает: свой возраст она не скрывает, но и не выставляет напоказ. В декабре женщине исполнится 53 года. К постоянным вопросам «Сколько-сколько вам?!» она уже привыкла.

В зал белоруска пришла два года назад, на тот момент ей было уже 50. Еще раньше Наталья увлеклась моделингом, и на одном конкурсе красоты ее пригласили поучаствовать в фитнес-проекте. Спортом белоруска занималась когда-то в школе, а после родов ходила на шейпинг и аквааэробику. Правда, занятия никогда не были регулярными, чаще это было в формате «схожу за компанию с подругой».

— Проект был организован для тех, кто никогда не занимался в зале профессионально. Участник проходит подготовку, а потом выступает на сцене в определенной категории. В какой именно, рекомендует тренер, исходя из физических особенностей человека. На подготовку дают три месяца. Пока я решилась, записалась, пришла — месяц уже прошел. Но это не помешало мне выйти на сцену.

Причем рядом со мной стояли девочки 18—25 лет! Когда ведущий назвал мой возраст, весь зал аплодировал.

По словам Натальи, в Беларуси спортсменок ее возраста в категории фитнес-бикини и модельном фитнесе единицы. Да и то чаще это «продолжающие», кто в теме уже несколько лет. Поэтому в толпе конкуренток не потеряешься. Вот и аккаунт белоруски в Instagram нашла член федерации бодибилдинга и пригласила Наталью принять участие в чемпионате страны.

— Самое главное и сложное — это пройти регистрацию. Для этого нужно быть в хорошей форме, со своим костюмом. Участвовать можно даже новичкам. За два года я приняла участие в четырех соревнованиях в нашей стране и один раз в Геленджике.

«Я кайфую от себя и своей формы»

Наталья говорит, что уже привыкла стоять на одной сцене с участницами младше нее на пару десятков лет. В своем возрасте белоруска даже видит преимущество: она не идет на конкурс с мыслями о призах — вместо этого по полной наслаждается процессом.

— На последних соревнованиях в Минске меня поддерживали друзья и тренер. Позже они сказали, что по другим участницам было видно, как они волнуются, дрожат на сцене и переживают за места. А мне происходящее просто нравится! С тренером шучу, что я бесперспективная, ведь мне уже за 50, — улыбается Наталья. — Понятно, что молодые девочки охотнее поедут на те же международные соревнования, где нужна вау-форма. Ведь из молодых легче «лепить» чемпионок. А я просто кайфую от себя и своей формы.

Сейчас Наталья тренируется два-три раза в неделю по полтора часа — этого ей достаточно. А вот упахиваться на тренажерах до последней капли пота героиня не рекомендует. Частенько такую ошибку совершают новички, которые идут заниматься самостоятельно.

— Мой тренер не советует заниматься каждый день, чтобы строить тело: легко перетрудиться. Такая нагрузка подойдет скорее для тех, кто хочет сбросить вес. Когда я выходила на свои первые соревнования, похудела до 49 килограммов, а сейчас вешу 53. При этом я не толстая, у меня просто изменились формы.

Что касается упражнений, тут героиня полностью доверяет тренеру. Он составляет комплекс и по дням распределяет «проработку» конкретных зон. День плеч, ног, спины — и далее по списку. Главное — дать телу возможность восстановиться. Сами тренировки, по словам Натальи, проходят в непринужденной атмосфере, тренеры не поднимают голос, а спортсмены могут даже подкалывать друг друга.

«Порции еды для спортсменок меня шокировали»

Вообще, чтобы правильно подготовиться к соревнованиям, нужно минимум полгода. Но это в случае, если цель — кубок или медаль. Наталья говорит, что это не ее история: она занимается ради поддержания формы. Поэтому на подготовку у нее уходит от месяца до трех.

— Я постоянно хожу в зал два года, поэтому к последним соревнованиям смогла подготовиться за месяц, — говорит героиня. — Все это время ела только то, что разрешал тренер. Но меня шокировали порции: это очень много еды! В день нужно съедать около 500 граммов белка. Это может быть рыба, мясо, курица или морепродукты. Плюс на гарнир минимум 100 граммов каши — и это в сухом виде. На завтрак у меня было минимум три яйца с овсянкой или хлебцами.

Раньше я думала, что если столько съем, то меня просто разнесет!

Пользу плотного рациона белоруска заметила через две недели. Главный секрет питания, по мнению героини, в правильно подобранном меню. Но без запретов тоже никак: исключаются и сладкое, и бокал шампанского на праздники. Наталья признается, что месяц продержалась без проблем, но жить в постоянных ограничениях она не готова. Единственное, что спортсменка никогда не включит в свой рацион, — это добавки для роста мышц.

— Я принимаю только витамины. Сразу сказала тренеру, что превращаться в мужчину-бодибилдера я не хочу. На мой взгляд, есть две самые красивые категории: бикини-модель и бикини-фитнес. Обладательницы таких форм могут красиво выйти на пляж и хорошо выглядеть в одежде. Для меня фитнес-бикини — это 5 в 1: здоровье, красота тела, мотивация окружающих, да и любой девушке приятно надеть на себя купальник и платье и выглядеть принцессой! А еще это признание.

«Грим наносят на голое тело, а дальше сушишься под холодным вентилятором»

Наталья сразу обозначает: фитнес-моделинг нельзя назвать дешевым хобби. Если услуги тренера в Барановичах стоят сравнительно недорого, то траты на «красоту» все равно приличные. Только на макияж и прическу уходит $100.

— Платье, купальники для соревнований — это очень дорого. Минимальная трата на одежду — 30 000 российских рублей (около $322), а максимальная — 200 000 ($2150). Плюс нужно покупать витамины. В рационе обязательны авокадо, рыба, креветки — те продукты, которые позволяют быстрее и правильнее подготовить тело к соревнованиям. Это внушительные финансовые вложения в себя и свой внешний вид.

Кстати, во время конкурса на смену наряда у участницы может быть всего несколько минут. Если группы поддержки с собой нет, а тренер следит за выступлением из зала, то на выручку приходят… соперницы. Во всяком случае у Натальи такие истории были.

Помимо одежды и макияжа, обязательный элемент образа — грим. Это из-за него кожа становится бронзово-шоколадного цвета. И нет, это не загар из солярия, все куда сложнее.

— Грим дважды наносится из специального устройства с пульверизатором на голое тело, а потом полчаса нужно сохнуть под холодным вентилятором. В это время нельзя пить воду и нужно следить, чтобы на тело не попала даже капля жидкости. И да, в туалет тоже не сходишь. Но если все сделано правильно, то на сцене выглядишь идеально!

Звучит сложно? А после выступления грим нужно еще и смыть. Если попытаться отмыться в горячем душе, то краска «засядет» в коже (часто пятнами). Поэтому смывается грим только холодной водой, да и то не с первого раза. Обычно на это уходит неделя. Наталья с улыбкой говорит, что из-за эффекта «помыть глину под струей воды» спортсменов не любят в гостиницах: разводы на простынях и полотенцах гарантированы.

— Даже хейта я получаю больше всего именно из-за грима! Люди пишут, мол, вот цвет тела и лица отличаются. Первое время я всем объясняла, что это сценический грим и так задумано: лицо должно светиться под софитами.

Чтобы в день соревнований тело выглядело максимально эффектно, тренеры дают персональные наставления. Одним спортсменам нельзя есть от слова «совсем», а другим, наоборот, рекомендуют налегать на большие порции. Так мышцы у одних подсушиваются, а у других «наливаются». Практически научный подход!

«У мужа проскакивали подколки, но сейчас он не мешает»

Наталья говорит, что сейчас ей часто пишут слова поддержки в соцсетях, желают удачи на конкурсах или говорят «Вы мой образец для подражания». Семья героиню тоже поддерживает: оба сына гордятся мамой, а муж вдохновился на домашние тренировки.

— У мужа проскакивают подколки в отношении всех моих начинаний. Сперва он говорил: мол, ну куда в твои 50 идти в фитнес-бикини? Сейчас он по крайней мере не мешает, — смеется Наталья. — Но мой пример его заразил. Он тренируется несколько раз в неделю дома, а по утрам обязательно делает зарядку. Вместо живота у него уже почти идеальный пресс!

Наталья продолжает ходить в зал, работает с тренером, но сверхамбициозных спортивных задач перед собой не ставит. Для нее спорт — это все же хобби, на которое отводится часть времени. Нужно успевать работать, ведь в Барановичах у белоруски больше 20 лет своя сеть парикмахерских. А еще моделинг: совсем скоро Наталья поедет на показ белья в Москву в качестве модели. На следующий год тоже есть важные планы — помочь сыну подготовиться к свадьбе.

— Я понимаю, что из-за моего возраста для судей я все же не перспективная, — признается героиня. — А для себя и тех целей, которые ставит передо мной тренер, мне хватит трехмесячной подготовки. Профессиональный спорт требует рамок, а загонять себя в них, как спортсменки-олимпийки, я не готова.

Сейчас мое увлечение позволяет мне успевать многое, и я хочу, чтобы так и оставалось. В самом спорте я не вижу ничего отрицательного. Тем более для женщины: ты красива и желанна.

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