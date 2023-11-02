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Кадыров вышел из-под контроля

  • Олег Маруховский, «Обозреватель»
  • 2.11.2023, 10:36
  • 9,486
Кадыров вышел из-под контроля
Рамзан Кадыров

Российская пропагандистская машина создала «монстра».

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы в российском регионе Дагестан произошли массовые беспорядки местных жителей, пытавшихся найти и атаковать израильских граждан, прилетевших рейсами из Тель-Авива и других городов. К счастью, граждане Израиля не пострадали, но имели место жесткие стычки с полицией и повреждение помещений аэропорта.

Следует отметить, что данная ситуация легко могла вылиться в кровавый погром, характерный в свое время дореволюционной Российской империи или фашистской Германии 30-х годов XX в. Характерно также и то, что все это произошло в России, которая тщетно пытается позиционировать себя как «борец с нацизмом». Не удивительно, что западный мир осудил такие проявления антисемитизма, а представитель Североатлантического альянса Янис Сартс предостерег Россию: «Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан – одно из мест, многих погибших в Украине».

Ситуация в Махачкале очевидно вышла из-под контроля Кремля

Судя по реакции российского руководства, Кремль был не на шутку озабочен событиями, явно вышедшими из-под контроля центральных и местных властей. Резонанс был настолько велик, что сам президент Владимир Путин был вынужден проводить совещание с целью предотвращения таких событий. Правда, комментарии и видение ситуации от российского президента традиционно были максимально маразматическими, что в очередной раз заставляет задуматься о том, насколько Владимир Путин адекватно воспринимает реальность.

В частности, он сообщил журналистам, что «события в Махачкале были инспирированы в том числе из-за социальных сетей. Не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб». Кроме того, российский президент традиционно пожаловался, что Россия воюет не с Украиной, а со США, обвинив Соединенные Штаты в том, что они «не добиваясь успехов на поле боя пытаются ослабить Россию изнутри».

Путин обвинил США и Украину, но регион «наэлектризировала» сама российская пропаганда

Таким образом, по словам Путина, можно сделать вывод, что российские власти вообще ничего не контролируют в регионах, а российские спецслужбы настолько слабы, что не могут обезопасить страну от внешнего влияния. На самом же деле это традиционная путинская риторика – обвинять в проблемах любого (Украину, США, Израиль), кроме самих себя. К сожалению, такой подход прекрасно работает с зомбированной пропагандой российским электоратом, для кого собственно и были адресованы слова Путина.

Конечно, в событиях в Махачкале не было никаких заказчиков и коварных операций спецслужб. Причиной этих беспорядков стало культивирование агрессии, войны и демонизация Израиля российской пропагандой, в частности, телевидением и интернет-СМИ. Склонное к радикализму население исламских республик российского Кавказа вспыхнуло как спичка, отреагировав на новости об авиарейсах из Израиля. Таким образом, это следствие длительной политики взращивания шовинизма, ксенофобии и, как оказалось, антисемитизма в российском медиапространстве.

Кадыров может воспользоваться инцидентом для укрепления влияния на Кавказе

Следовательно, более важным становится вопрос о последствиях данного инцидента и о том, какое влияние это окажет в ближайшем будущем в политической сфере Российской Федерации. Вполне возможно предположить, что данными обстоятельствами может воспользоваться председатель Чечни Рамзан Кадыров, который уже приказал чеченским силовикам жестко задерживать и даже расстреливать участников массовых акций. По его словам, во время задержания или разгона «зачинщиков беспорядков» представители силовых структур должны произвести три предупредительных выстрела в воздух, а четвертый - «в лоб».

Поэтому не исключено, что Кадыров укрепляет свой силовой ресурс и на примере махачкалинского инцидента может предложить Путину себя куратором всего российского Кавказа.

Конечно, это не значит, что председатель Чечни спровоцировал данный инцидент, но у него может хватить рациональности, чтобы выжать из этого максимальные привилегии. Учитывая высокий авторитет Кадырова среди кавказской молодежи, Россия рискует получить весьма влиятельного регионального лидера, с собственными, верными ему войсками, что будет подкреплено радикальными исламистскими взглядами.

Вполне возможно, что когда-то этот «взрывной коктейль» может быть направлен против центральных властей на Кавказе, что станет весьма болезненным ударом для всей российской государственной машины. В противном случае все равно гарантирована дальнейшая медленная исламизация России, которая может, в конце концов, навсегда похоронить идею «русского мира», который Москва всеми силами пытается продвигать где угодно, кроме собственной страны.

Олег Маруховский, «Обозреватель»

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