«За три года обслуживания «самой простой серии» отдал $6275» 7 2.11.2023, 10:47

4,644

Что рассказывают владельцы BMW о своих машинах?

«Если BMW проехало мимо СТО — значит у него отказали тормоза», — гласит народная шутка, но мы не привыкли доверять стереотипам. Журнались «Онлайнер» Вероника Сайко решила искать мнения реальных владельцев об автомобилях марки BMW: отобрали разные серии и классы.

BMW, 1-я серия: потратил на машину $6275 за три года

Начнем, как и полагается, с «самой бюджетной» BMW — единички. Среди отзывов мы отобрали тот, где подробно описываются вложения в машину. Автомобиль при этом 2007 г. в. с 1,8-литровым дизельным мотором и МКПП.

— Начну с приятного: при средней скорости чуть больше 100 км/ч на пробеге в 1100 километров компьютер показывает расход в 5,2 литра на сотню.

Плюс внешний вид — огонь. Комфорт для водителя — 11 из 10. Управляемость как у истребителя, машина просто угадывает, что ты хочешь сделать. Уйти в занос нереально, нужно очень стараться, чтобы обмануть компьютер.

Теперь о грустном.

Замена ремней и роликов после покупки — $300.

Ремонт заднего омывателя — $10. На омывателе стоит пластиковый чехол, он просто снимается-отгибается, сам распылитель достается. Основание распылителя идеально входит в баллон ВД-40, а еще лучше — какой-нибудь очиститель карбюратора (именно его я и использовал). Ну и не помешает тонкой проволокой или иголкой почистить каналы.

Течь масла из охладителя с учетом эвакуатора и ремонта — $150.

Замена аккумулятора. Казалось бы, что может быть проще? Но нужен компьютер для активации, на СТО взяли $10.

Появился шелест в двигателе, почитав форумы, понял, что это цепь ГРМ. Просили только за работу $500, но я сделал сам в гараже.

Ремонт бардачка — $50 и гордость за свои прямые руки. Именно после BMW я считаю, что машина для мужика — это как взрослое LEGO, просто очень дорогое.

Улучшение звука: поменял СЧ и ВЧ в передних дверях на динамики из топовой комплектации «семерки». Потратил около $60, результат — огонь. К слову, не знаю, речь о базовой комплектации или нет, но в моей «единичке» были сабы под передними сиденьями. Это чертовски хорошее решение, басов хватало на все 100%.

Шумка передних дверей, делал сам — $45

Ремонт КПП: начало выбивать первую передачу. Благо нашел мастера, знающего эту проблему, обошлось дешево — $120.

Замена клапана регулировки количества топлива. На СТО за работу просили что-то около $40—50. По инструкции нужно много чего снимать, но по факту я снял только воздуховод от интеркулера к дроссельной заслонке, и этого было достаточно. Замена заняла не больше 20 минут. После нее расход топлива упал до близких к заводским значений. Цена вопроса: $85.

Загорелся на приборке неприятный треугольник. Датчик уровня омывайки умер без предупреждения. Поменял сам. Замена заняла 40 минут — $25.

Ремонт кабеля питания — $160.

В первом цилиндре поршень продавил гильзу и пробил дыру в блоке.

Итог:

контрактный движок — $1700;

Работа по замене — $300;

Расходники для замены — еще $466.

Подводим итоги. Стоимость обслуживания BMW: $6275 потрачено ровно за три года и 111 300 км пробега (топливо не считал). P.S. Если бы не беда с ДВС, то ездил бы еще года три-четыре точно, машина отличная по динамике и комфорту.

BMW, 5-я серия Е60: «Авто может быть просто не по карману, если у вас з/п — 1000 рублей»

Переходим к пятой серии в кузове Е60 (Е61 — универсал), сильно любимой белорусами. Иногда именно эту модель называют «последней настоящей пятеркой» (после Е39, конечно). Отобрали отзыв с каноничным дизельным M57. Год выпуска машины — 2006, авто с АКПП.

— Владею более 6 лет, наездил более 100+ тыс. км. Когда искал BMW, рассматривал варианты только с дизельным 3-литровым мотором. Масло меняю каждые 6—8 тысяч км, все техжидкости раз в два-три года по кругу. В дизельное топливо добавляю постоянно присадки комплексные. При появлении каких-либо стучков, посторонних звуков или ошибок сразу же стараюсь их устранить. Выбор запчастей огромный: лучше ставить, конечно, оригинал или приближенные по качеству.

Расход масла у меня порядка 0,5 литра на 6—8 тыс км, но это если постоянно держать уровень на максимуме. Расход топлива на 100 км: город (лето) — в районе 10 литров, город (зима) — 11 литров, трасса — 5—6 л на круизе, не нарушая ПДД.

При этом машина на чипе, мощность под 300 сил, едет до первой сотни с 6,0—6,2 секунды с места и шустрее Mazda 6 MPS GG, Opel Vectra OPC, Golf 5 GTI.

Зимой из-за заднего привода никаких проблем в городе и на трассе не испытывал, просто нужно ездить не на лысой резине и включать мозги.

По кузову вопросов нет. Если машина не была в ДТП, то даже при зимней эксплуатации не появляется коррозия и не вылазят жучки. Днище и скрытые полости обработал антикором после покупки.

Немного устарела, конечно, система мультимедиа, но, если штатная не устраивает, заказываете за $300 с Китая головное устройство на Android, и у вас все функции современного авто в штатном месте. Вариантов десятки.

Также можно установить в уставшую ксеноновую поворотную оптику светодиодные модули ($200—300), и свет будет лучше, чем у бюджеток с топовыми светодиодными фарами.

По опциям с BMW как повезет, можно и стандартное авто найти с минимумом опций, а можно и очень жирные комплектации выхватить. У меня и проекция стоит на лобовое, и настоящий бесключевой доступ (на всех дверных ручках, а не на двух передних + запуск с кнопки), адаптивные фары, адаптивный круиз-контроль. И это не считая полного электропакета, кожаного салона и других опций, которые только сейчас появляются за доплату в бюджетном сегменте.

Большинство работ или ремонтов стараюсь делать сам или с друзьями. Что-то более существенное, где нужен специнструмент, подъемник или гарантия на работы (обслуживание АКПП со снятием гидроблока, заправка кондиционера, например), делаю на сервисе.

Вывод по многим дизельным BMW Е60 можно сделать такой: если у кого-то и встречаются негативные отзывы и негативный опыт владения таким авто, то это в 99% только проблемы владельца. Либо покупка уставшего варианта по низу рынка, либо битого авто, неумение крутить гайки или нежелание проводить регламентные работы для предотвращения проблем. Также учитывайте, что авто может быть просто не по карману, если у вас з/п 1000 рублей.

BMW X6 (кузов G06): «Хорошее дешевым не бывает»

И напоследок решили отобрать мнение об одной из самых дорогих моделей, которую нашли в отзывах. Что расскажет владелец трехлетней BMW X6 с 3-литровым бензиновым мотором и АКПП?

— Идеальный экстерьер, отточенный интерьер. Роскошная отделка везде, куда бы ни упал взгляд.

Ездовые качества на высочайшем уровне, и наконец-то именно с этого поколения — мягкая, комфортная подвеска. Качество сборки тоже на высоком уровне: ничего не скрипит в салоне. Есть всевозможные помощники водителю — подруливание, предупреждение о соседе по полосе, экстренное торможение, автопилот. В общем, просто все создано для водителя. Это лучший BMW в моей жизни, а я езжу только на BMW уже 25 лет. Нет недостатков. Даже цена — не недостаток, потому что за шик нужно платить. Хорошее дешевым не бывает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».