Армия Израиля развивает наступательную операцию в Газе
- 2.11.2023, 10:53
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Ликвидированы десятки террористов с противотанковым оружием.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает о продолжении и развитии наступательной наземной операции в секторе Газы. Минувшей ночью были уничтожены десятки террористов, говорится в официальном сообщении.
В ночь на 2 ноября бойцы бригады «Голани» и бронетанковых сил столкнулись с отрядами террористов, которые вели противотанковый огонь, приводили в действие взрывные устройства и бросали гранаты. Против боевиков были задействованы артиллерия, танки, авиация, а также военно-морские силы. По оценке ЦАХАЛа, десятки террористов были убиты.
Бойцы бригады «Нахаль» столкнулись с группой террористов, открывших по ним огонь. Для ликвидации этой группы боевиков была задействована авиация. Кроме того, была ликвидирована группа боевиков, вооруженных противотанковым оружием.
Сообщается также о действиях 36-я дивизии «Гааш», наносящей удары по инфраструктуре ХАМАСа, в том числе по складам боеприпасов и пусковым установкам.