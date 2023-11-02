«Покажите очередь, в которую стать, чтобы получить такую премию» 1 2.11.2023, 11:04

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Как лукашисты попали в смешную ситуации из-за Нобеля Алеся Беляцкого.

Леонид Судаленко — один из самых известных белорусских правозащитников, лауреат премии «Хартии-97» и французской премии «Свобода. Братство. Равенство». В 2017 году он активно защищал белорусов, попавших под декрет №3, и его стали называть «адвокатом тунеядцев».

В 2020 году режим бросил правозащитника за решетку.

В интервью программе Studio X-97 сайта Charter97.org Леонид Судаленко рассказал, как Алесь Беляцкий своей Нобелевской премией мира выставил лукашистов в смешном свете. Ведущий — Евгений Климакин.

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— Нобелевская премия Алесю Беляцкому, она что-то изменила?

— Алесь получил Нобелевскую премию, а вместе с ней получил срок десять лет. Но это не значит, что Нобелевская премия не помогла. Нобелевская премия как раз подчеркнула важность всей правозащитной работы в Беларуси в целом, отметила деятельность конкретного руководителя правозащитного центра «Весна», который на протяжении всего этого длительного времени, несмотря на постоянное преследование, продолжал свою деятельность. Мы же знаем, что Алесь второй раз уже осужден. Первый раз он 3,5 года просидел и был помилован, не досидев год. И сейчас снова был брошен тюрьму.

— Сколько лет вы знакомы с Алесем Беляцким?

— Больше 20 лет мы с Алесем знакомы. Мы с ним друзья, переписывались, когда он в Бобруйске первый раз сидел. Алесь всегда в письмах писал: «Леонид, не опускайте руки, делайте что-нибудь». Такие вот письма. Когда меня арестовали, он был на свободе и писал мне в СИЗО такие же письма поддержки, говорил: «Леонид, что мы должны сделать, чтобы ты вышел?» Было письмо: «Леонид, к осени ты будешь дома».

— Расскажите ситуацию, которая более всего характеризует Алеся Беляцкого.

— Вспоминаю случай с цензором. Когда на зоне мы шли всем отрядом со столовой, в котором 100 человек, в столовую также шел другой отряд. Политические же всегда идут в первых шеренгах, кто-то из политических мне кричит: «Леонидович, Беляцкому дали премию Нобелевскую!». Но я еще не поверил, у жены поинтересовался. Она мне в письме написала, что в интернете везде все пишут, что Беляцкому дали Нобелевскую премию. А цензор читал и воспринял эту информацию: «Подумаешь, Нобелевская премия». Сделал вид, будто это грамота райисполкома на «Дожинках». Это же главная премия мира! Я не сдержался, говорю: «Покажите очередь, в которую стать и занять место, где можно получить такую премию». Такой смешной был случай.

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