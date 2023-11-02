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«И президент Беларуси, и депутаты будут идти от «американки» в Куропаты»

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  • 2.11.2023, 11:06
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«И президент Беларуси, и депутаты будут идти от «американки» в Куропаты»

Оппозиционный политик рассказал, что для белорусской нации значат «Дзяды».

Сегодня, 2 ноября, белорусы отмечают день памяти предков — «Дзяды». Сайт Charter97.org вспомнил с лидером движения солидарности «Разам» Вячеславом Сивчиком о том, как с «Дзядоў» началось белорусское возрождение в 1988-ом году:

— В те годы, 35 лет назад, настал период, когда власть коммунистов пошатнулась. До сегодняшнего дня считаю, что как раз те «Дзяды» спасли Беларусь и наш народ. Не стоит забывать, что в годы «Перестройки» уже проходили первые митинги, был создан оргкомитет Белорусского Народного Фронта «Адраджэнне».

Как раз правда про коммунистические репрессии, Куропаты, Чернобыльскую катастрофу и помогли проснуться белорусскому народу. В этом важную роль сыграла именно та акция в 1988-ом году в Минске.

Неожиданно на нее пришло много людей, а когда начались силовые действия властей, они вызвали резко негативную оценку в белорусском обществе, став катализатором для будущих событий. В итоге нам удалось восстановить белорусскую государственность 25 августа 1991 года. Считаю, что именно та акция имела очень сильное значение для истории белорусского народа, и это было не случайно.

— Что это за день лично для вас?

— Для меня важно, что несмотря на террор коммунистов в 20-ом веке, на две мировые войны, «Дзяды» сохранились в истории белорусского народа. Это очень важно для всех нас.

Абсолютно убежден, что несмотря на тяжелую ситуацию сегодня, придет белорусское время. 2 ноября по пути от «американки» в центре Минска до Куропат будут идти и демократически избранный президент Беларуси, и депутаты. Это произойдет, когда белорусы получат возможность избирать власть.

Так будет, как бы фантастически сегодня это не звучало.

— Как белорусам почтить память предков?

— Глубоко убежден, что и в Беларуси, несмотря на террор лукашенковско-путинской банды, люди в эти поминальные дни чтут память своих предков и истинных героев нашего народа.

У диаспоры, конечно, значительно больше возможностей. Людям, которые не смогут принять участие в акциях за границей, я бы порекомендовал почитать информацию про «Дзяды». Посетить церковь или костел.

Я бы попросил всех в эти дни вспоминать и о своих предках, и о героях белорусского народа. Ведь у нашей нации очень много героев. Связь поколений проявляется в наших традициях, в том числе — «Дзядах».

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