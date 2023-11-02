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На гомельском предприятии ввели армейские порядки

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  • 2.11.2023, 11:25
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На гомельском предприятии ввели армейские порядки

Работников заставляют благоустраивать территорию.

На мозырском предприятии по добыче соли внедрили новый вид трудовых повинностей. В рабочее время работники предприятия теперь регулярно занимаются уборкой территории, а за нарушение одного работника наказывают всех, пишет «Флагшток».

Помимо своих производственных обязанностей работники ОАО «Мозырьсоль» теперь должны заниматься и благоустройством территории предприятия. Работы, не создающие никакой добавленной стоимости, организованы на системной основе. Для этого в организационной структуре предприятия создана «комиссия по культуре производства», которую возглавляет главный инженер. Разработаны соответствующие положения, придуманы системы оценки. Комиссия ежеквартально проводит проверки и принимает решение о выделении премиальных надбавок. Такой подход к уходу за территорией на предприятии считают более выгодной альтернативой периодическим акциям по наведению порядка.

Подход к благоустройству в ОАО «Мозырьсоль» весьма схож с практикуемым в белорусской армии. В основу положен принцип однообразия и коллективной ответственности.

Вместо цветочных клумб и малых архитектурных форм на территории был уложен газон, который всегда должен оставаться идеально ровным. Для удобства работы газонокосилки было проведено выравнивание территории и выложены пешеходные дорожки из плитки.

Принцип коллективной ответственности применяется на примере курильщиков. Если работник будет замечен курящим в неположенном месте, то материальное взыскание будет применено ко всей бригаде.

Систематическое благоустройство обходится в немалую сумму. Начиная с 2022 года, на эти нужды было потрачено 4,4 млн BYN, что составляет примерно 9% от всей прибыли предприятия за прошлый год.

Инициатором новшеств является экс-председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, который сейчас возглавляет ОАО «Мозырьсоль». Его бывшие подчиненные отмечали деспотичный характер руководителя и страсть к абсурдным инициативам.

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