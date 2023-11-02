В ожидании «Озера»
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 2.11.2023, 11:28
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Лучший ответ на сообщение о смерти Путина.
Это график Googlе, иллюстрирующий запросы по теме «Смерть Путина» - всплеск 27-го октября после разошедшейся по тг-каналам и желтым западным изданиям информации о смерти Путина. Опровергать ее пришлось даже пресс-Пескову. Что только разогрело интерес.
Лучший комментарий к графику Google, равно как и возросшим на 3000% аналогичным запросам в Яндексе, - припев из старой песенки Вероники Долиной.
«Мы все надеялись на чудо,
А чуда что-то нет покуда,
А чуда не произошло».
Это вовсе не значит, что даже те миллионы, которые вбивали в поисковик подобные запросы, хотят кончины Путина. Но конца его «Озера», дачного кооператива, который 20 с лишним лет управляет всей страной, однозначно хотят многие. Даже те, кто уверяют, что без Путина Россия пропадет и поют ему аллилуйю.
«У черни что же за любови --
Все время вилы наготове,
А двор, прости меня на слове,
Что ни синьор — дурак и вор»…
Телеграм-канал «СерпомПо»