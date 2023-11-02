«Беларусбанк» ввел изменения по денежным переводам 2.11.2023, 11:33

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Новшества понравятся не всем клиентам.

«Беларусбанк» снизил комиссию по некоторым международным денежным переводам. Речь об отправлениях в юанях и российских рублях.

Так, с 1 ноября банк снизил комиссию за переводы в российских рублях и юанях с 2 до 0,8% от суммы валюты операции. Этот сбор берут в белорусских рублях в эквиваленте. При этом минимальная комиссия — 100 рублей, а максимальная — 500 рублей (эти суммы с 1 ноября не изменились).

То есть получается, что переводы на небольшие суммы изменения не затронут, потому что минимальная комиссия по-прежнему составляет 100 рублей.

Комиссия за переводы в других валютах по-прежнему составляет 2%. Минимальная сумма — 100 рублей.

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