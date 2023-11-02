В Барановичах на всех въездах в город установили блокпосты 8 2.11.2023, 11:41

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Не впускают даже общественный транспорт.

Практически на всех основных въездах в Барановичи установили блокпосты. В город не впускали даже городские автобусы, пишет местное издание Bar24.by. Только через несколько часов местные власти намекнули, что это, возможно, связано с антитеррористическими учениями.

По данным местных СМИ, были перекрыты практически все въезды — в город не впускали общественный транспорт, машины доставки.

«Люди волнуются. Кто-то опаздывает в школу, кто-то в поликлинику. На месте работает ГАИ и другие службы. Причины ситуации неизвестны. Многие пошли в город пешком», — сообщало издание.

Примерно в 9.30 2 ноября в социальных сетях и мессенджерах Брестского облисполкома, а также на сайтах местных государственных СМИ появилось сообщение, где власти объяснили, почему перекрывают движение на дорогах в Брестской области с 1 по 3 ноября — это связано «с проверкой государственной системы реагирования на акты терроризма», проводятся контртеррористические учения.

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