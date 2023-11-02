Сын Газманова скрывает гражданство: как известные путинисты отправляют детей за границу 2.11.2023, 11:52

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Уровень цинизма зашкаливает.

Не каждый ярый ура-патриот России может похвастаться кристально чистой «антизападной» биографией. Многие из тех, кто сегодня кричит о «загнивающих Европе и Америке», до 24 февраля 2022 года охотно ездили туда на заработки, учились, покупали недвижимость и отдыхали.

Особенно циничные путинисты даже сейчас отправляют детей жить среди тех, кого поливают грязью на радость Кремлю.

Иногда они даже не скрывают этого, но ни разу четко не объяснили, почему призывают россиян работать на пользу России, тогда как сами будущего потомкам на родине не желают.

Сайт OBOZ.UA решил рассказать, кто из сторонников Владимира Путина в свое время отослал деток подальше от родины.

Сын Олега Газманова

Приемный сын пропутинского певца Олега Газманова Филипп развлекается в Монако, пока его названный папа веселит россиян на «патриотических» концертах. 25-летний юноша скрывает связь с Россией в соцсетях, что очень продуманный шаг с его стороны, ведь работу модели сыну подсанкционного Газманова не предложили бы.

Дочь Валерия Сюткина

Виола Сюткина получила образование по специальности «историк искусств» в филиале Бостонского университета в Париже, а затем решила получать знания на театральном факультете Сорбоны. Все экзамены Виола сдавала на французском, а не родном, языке. Путинист Сюткин заявил, что не обеспечивает наследницу.

Дочь Лолиты

Дочь предательницы Украины Лолиты Милявской Ева в 2018 году поступила в Варшавский университет на филологический факультет. Сначала Ева хотела переехать в Лондон, однако мать предложила более близкий к России вариант. Иронично, но в обеих странах по состоянию на 2023 год есть много украинских переселенцев, а иностранцы искренне осуждают россиян. Возможно, именно поэтому Ева в конце концов переехала в Болгарию.

Дочь Пескова

25-летняя дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которая сначала выступила против войны, но быстро «переобулась», с подачи отца стала подсанкционным лицом, что очень ее возмутило. Юная россиянка, которая еще до полномасштабного вторжения чаще жила во Франции, чем в родной Москве, устроила истерику, потому что ей стало сложно путешествовать по миру. Пескова знает пять иностранных языков и получила высшее образование в Парижской школе бизнеса, что не очень вписывается в современное понятие русского «патриотизма».

Дочь Лаврова

Екатерина Винокурова – дочь министра иностранных дел государства-агрессора Сергея Лаврова – находящаяся под санкциями Украины, США, Великобритании и стран Евросоюза, в России почти никогда не жила. Смешно, что ее детские и подростковые годы прошли именно в США и Великобритании, где она сейчас нежелательный гость. В последний раз ее видели в Грузии на свадьбе.

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