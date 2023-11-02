Memento mori 1 Андрей Окунь

2.11.2023, 12:15

Количество запросов о «смерти Путина» в Яндексе взлетело в 30 раз.

Смерть Путина или ее ложная инсценировка на короткое мгновение вдохнула жизнь в глубинную российскую политику. Люди вдруг воспряли, вскинули головы и начали спрашивать: «Он правда умер?» Этот вопрос гудел везде, даря пусть и беспочвенную, но такую желанную надежду.

Количество запросов о «смерти Путина» в Яндексе взлетело в 30 раз. За несколько дней россияне в разных формулировках вбивали запрос «Путин умер» более 417 тысяч раз.

Я, конечно, крайне скептически отнесся к «сенсации» от профессора Соловья, но сейчас понимаю, что он на самом деле сделал важное дело, даже если тупо хотел заработать на громкой теме. Он напомнил десяткам тысяч россиян, что Путин вообще способен умереть. Что он, как и его власть над страной, не вечны.

Мы не знаем достоверно, какие эмоции переживали люди, написавшие эти полмиллиона поисковых запросов. Однако мы можем с уверенностью сказать: сам факт того, что разговор о смерти Путина случился, в какой-то степени повлияет на будущее страны. Хотя бы тем образом, что снова видеть эту престарелую морду после известия о ее кончине вдвойне противнее.

Андрей Окунь, Telegram

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