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На белорусских автозаправках появился новый вид топлива

  • 2.11.2023, 12:13
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На белорусских автозаправках появился новый вид топлива

Его начали производить в прошлом году.

С 1 ноября на автозаправках Беларуси доступно зимнее дизельное топливо ДТ-З-К5 класса 0 с предельной температурой фильтрованности не выше -20°C и температурой помутнения не выше -10°C, сообщает портал neft.by.

Топливо этого класса стали производить в прошлом году. Оно отличается ультранизким содержанием серы и соответствует экологическим нормам «Евро-5».

Позже на АЗС появится и ДТ-3-К5 класса 2 с предельной температурой фильтрованности -32 °С. Например, в Гродненской области оно будет доступно на 25 станциях.

Разобраться, какой из «дизелей» представлен на конкретной заправке, можно с помощью информации, размещенной на топливораздаточном оборудовании.

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