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NASA показало «космическую руку»

  • 2.11.2023, 12:16
NASA показало «космическую руку»

Но на самом деле это не мистика.

NASA опубликовало жуткое изображение «космической руки», но на самом деле это не мистика, а остатки от разрушенной гигантской звезды.

Как раз к Хэллоуину NASA опубликовало новое жуткое изображение, на котором, видны космические руки, пишет New Voice.

Рука на самом деле является остатками разрушенной гигантской звезды, ядерное топливо которой закончилось около 1500 лет назад, сообщает NASA в пресс-релизе. Это явление находится примерно в 16 000 световых лет от Земли.

Нейтронные звезды вращаются и имеют сильные магнитные поля, называемые пульсарами, они создают интенсивные условия, невозможно воспроизвести в другом месте.

Направив два рентгеновских космических телескопа NASA, ученые обнаружили, что туманность у этой нейтронной звезды известна как MSH 15−52 и напоминает человеческую руку.

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