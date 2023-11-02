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ГУР о заявлениях Шойгу: Дурак думкой богатеет

  • 2.11.2023, 12:16
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ГУР о заявлениях Шойгу: Дурак думкой богатеет

Выдумки о F-16 — продолжение серии «взять Киев за три дня».

Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о F-16, которых якобы «хватит» только на 20 дней, не больше, чем чепуха. Выдумки из серии «взять Киев за три дня».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

«Давайте не будем читать за обедом советских, как и российских газет и не слушать Шойгу», - отметил он.

По словам Юсова, если сложить все их цифры и данные, согласно которым оккупанты сбили и уничтожили за период полномасштабного вторжения, то окажется, что армии Украины и вооружения было больше, чем в России.

«И дурак думкой богатеет. Киев они тоже собирались взять за три дня. Я думаю, это достаточный комментарий на эту чепуху», - резюмировал представитель ГУР.

Что сказал Шойгу?

Украина еще не успела получить самолеты-истребители F-16, а в Минобороны РФ уже успели назвать их «срок годности». Вчера глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что этих самолетов Украине якобы «хватит» только на 20 дней.

В своих мечтах во время совещания 1 ноября Шойгу не остановился только на F-16, заявив, что якобы российская ПВО только за месяц «сбила» 37 украинских самолетов и 6 ракет ATACMS.

«За последний месяц расчеты ПВО уничтожили более 1 400 средств воздушного нападения ВСУ, в том числе 37 самолетов и 6 ракет ATACMS. То есть, при такой работе ПВО они (F-16, - ред.) будут уничтожены примерно за 20 дней», - сказал Шойгу.

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