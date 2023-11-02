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Белоруска одолжила у знакомых 90 тысяч рублей и скрылась на восемь лет

  • 2.11.2023, 12:32
Белоруска одолжила у знакомых 90 тысяч рублей и скрылась на восемь лет

Мошенницу нашли в РФ.

В Беларусь экстрадировали 67-летнюю белоруску, которая одолжила крупные суммы у знакомых и восемь лет скрывалась за границей. Подробности сообщили в УСК по Витебской области.

В крупном мошенничестве обвиняется жительница Витебска, работавшая на руководящих должностях в различных банках города. Благодаря авторитету «солидного банковского работника», витебчанка с 2011-го по апрель 2014-го сумела одолжить у знакомых крупные суммы денег. Женщина просила деньги на лечение, строительство жилья для дочки, развитие бизнеса и обещала очень быстро все вернуть. Некоторых знакомых она даже уговорила взять кредиты для нее, а чтобы они не сразу поняли об обмане, платила небольшие проценты по кредитам в банке. С другими же, когда подходил срок возврата денег, мошенница просто обрывала связь. А летом 2014-го витебчанка выехала из страны.

Вскоре обманутые люди обратились в милицию. Правоохранители установили 19 потерпевших и суммарный ущерб более 90 тысяч белорусских рублей. А отношении витебчанки завели уголовное дело о мошенничестве и объявили в розыск. Однако белоруске удавалось скрываться за границей более 8 лет. Но российские правоохранители сейчас обнаружили ее в Москве и экстрадировали.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Беларуси). Фигурантка заключена под стражу.

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