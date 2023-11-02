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Знаменитый дом с панно «Город-строитель» в Минске затопило кипятком

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  • 2.11.2023, 12:45
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Знаменитый дом с панно «Город-строитель» в Минске затопило кипятком

Жители эвакуировались.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в знаменитом «столбике» с панно «Город-строитель» в Минске по адресу пр. Независимости, 143, корпус 1 в микрорайоне Восток-1 прорвало трубу с кипятком на верхних этажах, и весь дом затопило, залило электропроводку, здание обесточили. Жители вынуждены были эвакуироваться, пишет zerkalo.io.

«Света нет уже два дня, в коридорах стоит вода. Никаких объявлений от коммунальщиков нет. Когда это все закончится — неизвестно», — рассказали очевидцы.

Трубу прорвало на шестом этаже 16-этажного дома, и пострадали квартиры с шестого по первый этаж. Жильцы вынуждены были эвакуироваться.

В ЖЭС №52 местным жителям сообщили, что трубу прорвало 1 ноября в 4 утра и электричество отключило МЧС. Им посоветовали два-три дня не приходить домой, а потом будет ходить электрик, проверять, просохла ли проводка, и включать электричество. Решить проблему обещают в течение недели.

Жильцы говорят, что не понимают, как именно будут устраняться проблемы. Вода проникла везде, скапливается под линолеумом в коридорах, очевидно, через несколько дней образуется плесень. В доме используют электроплиты, и нормальная жизнь в таких условиях невозможна. Что должны делать жильцы, которым некуда идти, местные власти не сообщают.

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