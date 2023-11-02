Клопы и барахло 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

2.11.2023, 12:49

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Cкоро России даже отвертки с иголками не понадобятся.

«Великий геополитик», вогнавший своей «операцией Z» огромную страну в изоляцию и деградацию, в излюбленном стиле «питерской подворотни» самовыражался вчера по поводу предстоящего 12-го пакета санкций ЕС в отношении РФ.

«Чем меньше барахла, тем меньше шансов, что из крупных европейских городов привезут клопов».

Впрочем, речь в новых санкциях пойдет отнюдь не только и не столько об «отвертках и иголках», о которых упомянул Путин.

По данным Bloomberg, запрет на экспорт в Россию планируется распространить на сварочное оборудование, химикаты и прочие технологии, которые можно использовать в военных целях. При этом ограничения на импорт предположительно затронут ряд категорий обработанных металлов, алюминиевую продукцию, строительные изделия, товары транспортного назначения и алмазы. Пакет нацелен на «подрыв способности России обходить существующие запреты через третьи страны, в которых она получает доступ к компонентам, технологиям и электронике, используемых для производства вооружений».

Но ничего, скоро России даже отвертки с иголками не понадобятся. Зачем они, когда есть Китай. Он сам у себя все соберет, сошьет и продаст соседней стране, которую Путин превратил в китайский сырьевой придаток и удобный рынок для сбыта.

С вооружениями Кремлю помогут такие, еще более высокотехнологичные, чем Россия державы, как натренированные многолетними санкциями КНДР и Иран. С обходом западных санкций и экспортом российских энергоресурсов в ту же Европу посодействуют такие, не менее чем Путин выдающиеся «борцы за мир», развязывающие войны против своих соседей, как Эрдоган и Алиев.

Остальное по мелочи - с помощью «параллельного импорта» через щелочки на границах СНГ.

А вы, россияне, привыкайте уж как-то жить без всего этого «барахла» и прочих проявлений тлетворного влияния Запада с насаждаемым им потребительским обществом. Побольше скреп и традиционных ценностей! И не забывайте - «все для фронта, все для победы»!

Ах да, насчет барахла не переживайте. Российский главковерх и его друзья по кооперативу «Озеро» так за четверть века тут прибарахлились за счет россиян дворцами, яхтами и многослойными офшорами, что лет на триста вперед хватит. Даже, если «за ленточкой» все поместья, виноградники и счета конфискуют.

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