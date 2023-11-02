Для белорусских торговцев вводят важное изменение 2.11.2023, 12:55

4,102

Оно вступит в силу со следующего года.

В Беларуси с 1 июля 2025 года будет существенно расширено применение кассового оборудования и банковских терминалов для приема безналичных платежей. Это предусмотрено совместным постановлением Совмина и Нацбанка. В белорусском Министерстве по налогам и сборам пояснили, что с лета 2025 года использования кассовое оборудование станет обязательным при:

осуществлении разносной торговли;

оказании услуг и продажи товаров (за исключением алкогольных напитков и табачных изделий) в поездах;

оказании на дому услуг, а также осуществлении торговли с доставкой товаров на дом операторами почтовой связи и электросвязи, выездными бригадами организаций службы быта и коммунальных услуг;

и в ряде других случаев.

Сейчас использовать кассовое оборудование при ведении такого бизнеса необязательно. Кроме того, с 1 июля 2025 году предприниматели, которые занимаются разносной торговлей, продажей товаров в поездах, выполнением работ и оказанием услуг вне постоянного места осуществления деятельности, а также в ряде других случаев, должны будут иметь терминалы для приема безналичных платежей.

При этом в МНС рассчитывают, что это требование не повлечет для предпринимателей больших дополнительных расходов. Покупать карточный платежный терминал необязательно, достаточно установить на мобильный телефон «программное обеспечение, позволяющее принимать безналичные платежи».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».