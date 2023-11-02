«Он живой вообще?»: О Назарбаеве ничего не известно уже два месяца 7 2.11.2023, 12:57

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Нурсултан Назарбаев

Экс-глава Казахстана почти не появляется на публике.

Упоминаний о появлении экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева в публичном поле нет уже более двух месяцев. Не было от него и реакции на трагедию на шахте им. Костенко, сообщает Orda.kz.

На то, что первый президент до сих пор не выразил соболезнований по поводу гибели шахтеров в Караганде обратила внимание блогер Аида Джексен.

«Странно что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев до сих пор не выразил соболезнования по трагедии в Караганде. Он вообще живой?», - написала она в своем телеграм-канале.

Нурсултан Назарбаев исчез из публичного поля еще 30 августа. В этот день в официальном инстаграм-аккаунте первого президента было опубликовано поздравление с Днем Конституции и снимки проекта. Основного документа с личными правками Назарбаева.

В тот же день его упомянули на сайте белорусского диктатора. В сообщении говорилось, что Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с действующим и бывшим президентами Казахстана.

«Перспективные направления развития белорусско-казахстанского сотрудничества рассмотрены в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран обменялись мнениями и по вопросам международной проблематики. Состоялся также телефонный разговор Александра Лукашенко с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», - сказано в пресс-релизе

До этого сообщалось о телефонном разговоре Лукашенко и Назарбаева 25 июня.

Что касается соболезнований, то Назарбаев не выражал их и по поводу трагедии на шахте «Казахстанская», произошедшей 17 августа. Последний подобный текст от имени экс-елбасы был опубликован на его официальном сайте 11 июня – в нем он скорбил по погибшим в пожаре в области Абай.

На публике же Нурсултан Назарбаев появлялся 19 марта – во время выборов депутатов мажилиса и маслихата он проголосовал в театре оперы и балета «Астана опера», после чего поздравил жителей Казахстана с наступающим праздником Наурыз мейрамы. Это было его первое появление после операции на сердце, которую Назарбаев перенес в январе. И пока последнее.

Журналист Orda.kz попытался связаться с пресс-секретарем Назарбаева Айдосом Укибаем, но тот не ответил ни на звонки, ни на сообщения. При этом последняя публикация в соцсетях самого Укибая датируется 24 октября. Это репост в аккаунте в сети Х. (бывший Twitter) публикации из телеграм-канала Акорды об исторической роли Нурсултана Назарбаева. На трагедию в Караганде он тоже не отреагировал.

Звонок в канцелярию первого президента также результата не дал. Ответившая журналисту Orda.kz сотрудница заявила, что канцелярия уже не функционирует, отвечать на вопросы по поводу Назарбаева она не компетентна. Она также не знает тех, кто может прокомментировать ситуацию.

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