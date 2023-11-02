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Как быстро убрать в доме после ремонта: гениальный метод

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  • 2.11.2023, 13:06
  • 3,594
Как быстро убрать в доме после ремонта: гениальный метод

Стратегия четырех шагов.

Этот день настал – вы не только решились на ремонт, но и довели его до ума. Впереди – счастливая жизнь в обновленном доме. По случаю завершения ремонта можно пригласить в гости родных и друзей, но естественно, сначала следует выполнить последний штрих – до блеска убрать дом.

Специалисты по уборке рекомендуют придерживаться нескольких последовательных и простых шагов по очистке дома от «ремонтного» мусора.

Шаг 1

Прежде всего, соберите весь мусор: баллончики из-под краски, остатки материалов и обоев, разнообразные упаковки, банки, валики, кисточки и т.д. и утилизируйте их должным образом. Это мгновенно улучшит внешний вид комнаты.

Шаг 2

Теперь пора приступить к вытиранию пыли. В процессе ремонта образуется много пыли, которая оседает буквально на каждой поверхности. Протереть нужно все: от поверхностей на шкафу до пола. Если у вас натяжной потолок, придется очистить и его. С помощью пылесоса, тряпки из микрофибры и моющих средств протрите всю мебель, столешницы и полки.

Шаг 3

Переходим к мытью стеклянных поверхностей. Тщательно протрите окна и зеркала. Можно попробовать лайфхак с белым уксусом. В бутылку с пульверизатором налейте воду и добавьте уксус в пропорции 2:1. Белый уксус не оставляет следов, а кислоты помогут расщепить все загрязнения и даже жирные пятна на стекле. Либо просто протрите стеклянные поверхности средством для мытья стекла и высушите тряпкой из микрофибры.

Шаг 4

И напоследок – вымойте пол. Моющее средство следует выбирать в зависимости от типа покрытия. Для чистки ламинированных и виниловых полов можно смешать воду, уксус и спирт в одинаковых пропорциях. Для деревянных поверхностей возьмите 2 стакана воды, ¼ стакана уксуса, ½ чайной ложки посуды и 5-10 капель эфирного масла.

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