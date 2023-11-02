Полковник ВСУ: По россиянам бьют ракетами, против которых бессильны С-400 «Триумф» 2.11.2023, 13:16

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Петр Черник

Украина создала для оккупантов большую головную боль.

Украина уже несколько раз успешно применила американские ракеты ATACMS.

Что показали эти удары? Сайт Charter97.org поговорил с украинским военным аналитиком, полковником запаса Вооруженных сил Украины Петром Черником:

— ATACMS, действительно, успешно себя показали. Как минимум — мы достигли цели по уничтожению армейской авиации РФ. Уже подтверждено уничтожение девяти Ка-52. Это весомо, потому что стоимость одной такой машины — $16-20 миллионов. К слову, их еще и не так много. Выпущено всего-навсего около 170 таких машин.

Уже подтверждено, что всего в Украине уничтожено более пятидесяти Ка-52. Это на самом деле колоссальный шаг вперед.

Хочу отметить еще то, что армейская авиация РФ очень нам досаждала, особенно противотанковыми ракетами «Вихрь» (их радиус поражения — до 10 км), также направляемыми авиационными реактивными снарядами С-8 и С-13.

Ранее российский вертолет летел из Бердянска или Луганска до линии разграничения 15-20 минут. Теперь же вертолет, который будет двигаться из Таганрога (туда они их переместили) минимум час, а, может, больше. Это большая нагрузка на пилотов и сам вертолет. Ведь у россиян еще со времен СССР были проблемы именно с железом: узлами и механизмами. Это все будет снашиваться.

Мы создали для них большую головную боль, но говорить уже, что ATACMS — оружие, которое переломило ход войны — некорректно.

Я очень люблю исторические параллели. Во время американо-иракской войны США за 1,5 месяца использовали более 600 ракет ATACMS. Были дни, когда они отстреливали от 20 до 100 единиц. Стоит отметить, что иракская армия того времени (2003 год) несоразмерна с армией РФ.

Поэтому прекрасно, что сделан шаг вперед, но нужно не несколько десятков, как декларируется, а несколько сотен, в идеале — тысяча. На складах американцев есть до 4000 ракет ATACMS разной модификации. Думаю, что нас ждут новые поставки.

— Какие прорехи в российской защите можно зафиксировать после использования этих ракет?

— У них слабая система ПВО, которая очень сильно переоценена. Их знаменитые дальнобойные комплексы, такие как С-300, С-350, а особенно — С-400 «Триумф», показывают свою неспособность борьбы именно с такой ракетой, что очень хорошо в стратегическом смысле.

Россия до сих пор остается вторым в мире продавцом и производителем оружия. Сейчас же ее покупатели: Малайзия, Индонезия, Индия, Египет и другие, задумаются, а стоит ли покупать оружие у РФ. Ведь, скажем, дивизион С-400 оценивается на мировых рынках в границах 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Это очень много.

Если же эти комплексы у России покупать перестанут (а рано или поздно так и будет), то постепенно их технологический уклад будет деградировать.

Кстати, первые ласточки уже есть. Египет отказался покупать истребители Су-30 и Су-35 у россиян, а Индия отказалась входить в разработку их новейшего самолета Су-57.

Конечно, все движется в правильном направлении, но, к сожалению, это займет время. Речь идет не о месяцах или даже годах.

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