«Аргентина как вино — чем дольше настаивается, тем лучше» 2 2.11.2023, 13:22

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Белорусский айтишник переехал в Буэнос-Айрес «на полгода» — но прикипел.

Аргентина — еще одно популярное направление для релокации, в основном из-за климата и перспективы получения паспорта всего за пару лет. Какие из мифов про эту страну соответствуют реальности, а какие нет? Портал devby.io рассказывает про опыт директора по развитию компании «Йомико» Михаила Бычко, который перебрался в Буэнос-Айрес из Минска в ноябре 2021-го.

В Аргентине ужасная инфляция в 120%?

— Действительно, здесь большая инфляция. Поэтому лучше всего работать за рубеж. Конечно, все еще может измениться после выборов (беседа проходила до первого тура президентских выборов в Аргентине). Но пока что многие, кто зарабатывает в долларах, чувствуют себя здесь комфортно.

Я бы не советовал ехать в Аргентину и искать работу на местном рынке. Потому что в других странах больше вариантов. В том же Чили экономика постабильнее.

В Аргентине два курса валют — официальный и черный рынок?

— Да, это напоминает ситуацию, которая когда-то была у нас в Беларуси — когда нельзя было свободно купить доллары.

В Аргентине два курса: официальный и Dollar Blue, то есть неофициальный курс на черном рынке. На него завязана большая часть экономики. Проблема в том, что если кто-то захочет поменять доллары по официальному курсу, то получит в два раза меньше, чем если бы пошел на черный рынок.

В Аргентине много аутсорса?

— К сожалению, не так много, как в Беларуси, потому что тут нет ПВТ (и это хотелось бы донести до правительства).

Здесь очень много айтишников, но они в основном работают за рубеж, например, на США. Однако юридически тут мало ИТ-компаний, потому что — большие налоги, нужно переводить доллары по официальному курсу, ты теряешь деньги. Это нереальная история.

Из тех компаний, которые здесь все же открылись, часть либо получила очень хорошие условия, как Intel, либо открыла фирму, чтобы официально трудоустроить людей в Аргентине. Или же получает по официальному курсу только часть денег, а все остальное — неофициально. Это сложная история по юридическому оформлению, но айтишников много, а регион в плане аутсорса имеет большой потенциал.

К сожалению, ребята не продвигаются в решении этого вопроса юридически. Надо, чтобы кто-то пролоббировал это, как в Беларуси.

В Аргентине дешевое жилье?

— Местная экономика очень сильно перестроилась с приездом россиян. До войны в Украине это была вообще другая страна и другие возможности. Например, на первых порах мы снимали жилье за 550 долларов, и это считалось дорого. Но сейчас такая квартира стоит уже в районе $ 900-$ 1200.

В последние два года появились россияне, которые приезжают на короткий срок, чтобы родить и получить паспорт (в Аргентине есть «право земли», когда рожденный в этой стране ребенок автоматически становится ее гражданином. Родители младенца также могут претендовать на ПМЖ и/или аргентинский паспорт). Многие были готовы платить в разы больше. Так что рынок недвижимости начал умножение стоимости жилья.

Но это история Буэнос-Айреса, ведь тут идет постоянный поток туристов. Сюда приезжают не только россияне, но и американцы, которым некомфортно жить в США в городах с повышенным уровнем преступности, и они перебираются в Аргентину и работают здесь удаленно.

За Буэнос-Айресом ситуация другая — можно арендовать дом по хорошей цене, например, в Кордове. Просто мы тут уже осели — у нас четверо детей, они ходят в местные школы, садики, не так-то просто переехать. А если кто-то только собирается в Аргентину, то советую посмотреть жилье в других городах.

Контракты на аренду на долгий срок должны оплачиваться в песо. Когда мы только сюда приехали, то были одними из первых, кто предложил платить в долларах, и на основе этого могли выбить себе лучшие условия. А теперь наоборот — надо постараться, чтобы выбить контракт в песо.

С другой стороны, два года назад 1 доллар был равен 150−160 песо, а теперь — тысяче. А цену аренды по закону можно пересматривать только раз в год. Поэтому для них в песо, конечно, очень невыгодно.

Мы сейчас арендуем жилье за $ 700 — цены немножко пошли вниз, возможно, это связано с зимой (или же временные релоканты вернулись в Россию). Но наплыв продолжается волнами, может, летом приток еще увеличится.

Кстати, недавно мы организовывали встречу белорусов, и оказалось, что примерно треть перебралась сюда из Турции и Грузии.

В Аргентине дешевые продукты?

— Да, это так. Нас 6 человек в семье, в месяц на продукты уходит в среднем $ 600. Не скажу, что мы экономим, покупаем все, что надо, и даже больше. Но и по ресторанам не ходим, заглядываем с детьми 1−2 раза в неделю в «Макдональдс» и KFC.

У знакомых ребят трое детей, они живут за городом и у них на еду вообще уходит $ 400. То есть еда действительно дешевая, мяса-фруктов-овощей всегда хватает.

Аргентина — опасная страна?

— Аргентина намного безопаснее той же России. Но есть, допустим, места, где живет экономически несостоятельный слой населения, и вот туда не рекомендуют ходить.

По улицам ходит много полиции, так что в целом опасности нет. Нужно просто соблюдать элементарные меры безопасности — например, носить сумку через плечо. Многие говорят не доставать телефоны в общественных местах. Потому что бывают истории, когда человек достает телефон в поезде, и тут кто-то просовывает руку в окно и крадет его. Или мотоциклист выхватывает сумку из рук прохожего. Местные говорят, что не существует аргентинца, которого хотя бы раз так не обворовали. У меня однажды прямо в лифте украли телефон — причем это мог сделать только пожилой пенсионер очень приличного вида.

Да, бывают такие вещи. Но нужно просто сохранять бдительность и не лезть в опасные районы. Мы лично чувствуем себя в безопасности и большем комфорте, чем в Беларуси.

В Аргентине достаточно прожить 2 года, и все, паспорт у вас в кармане?

— Здесь очень частая история — получение паспорта по родам. То есть, у вас рождается ребенок, и вы подаетесь на гражданство. Проверка документов может занимать от 6 до 18 месяцев, и далее можно ждать клятвы от пару дней до полугода (при получении гражданства нужно принести клятву верности Аргентине, ее национальной конституции и законам).

Да, лучше, если вы уже проапостилировали все нужные документы еще в Беларуси. Знаю, что у некоторых ребят здесь нет апостилей на тех же свидетельствах о рождении, и они не могут вернуться домой. Они пытаются найти вариант — объяснить аргентинцам, почему не могут этот апостиль сделать. Аргентинцы вроде как идут на уступки, по-человечески подходят к разным моментам. Но не знаю, как эта ситуация решится. Тут люди не слишком в курсе нашей ситуации. Им нужно рассказывать про политику в Беларуси.

Визу рантье в последнее время стало сложнее получить. Но еще есть вариант по инвестициям. Я читал в законе, что достаточно вложить 1,5 миллиона песо, чтобы получить инвестиционный ВНЖ.

Не нашел документ о внесении изменений касательно величины инвестиции в связи с большой инфляцией. Раньше это была значительная сумма, а сейчас очень доступная — $ 1,5 тысяч (по неофициальному курсу).

Пока не встречал здесь людей, которые уже получили гражданство подобным способом. И вообще неизвестно, рабочий ли это вариант. Но по законодательству такой вариант существует.

Также здесь есть фирмы, которые готовы тебя официально трудоустроить за небольшую денюжку, чтобы ты получил ВНЖ по работе. А вот ИП для вида на жительство не подходит.

Есть ребята, которые заехали сюда по беженству. Скорее всего, получить ВНЖ таким образом будет сложно, и сейчас идет очень много отказов.

Часть людей идет учиться — на «вышку» или, например, в школу MBA, тут есть хорошие англоязычные. Местные вузы есть платные и бесплатные. Чтобы учиться в вузе на испанском, нужно знать язык на уровне B2.

И очень распространенный сейчас вариант — когда для вида на жительство идут в школы-«секундарии». Это вечернее образование для тех, кто не смог окончить среднюю школу. Большинство экспатов ходит туда только ради испанского (ну и ВНЖ, конечно).

В Аргентине достаточно прожить 2 года, и все, паспорт у вас в кармане?

— Здесь очень частая история — получение паспорта по родам. То есть, у вас рождается ребенок, и вы подаетесь на гражданство. Проверка документов может занимать от 6 до 18 месяцев, и далее можно ждать клятвы от пару дней до полугода (при получении гражданства нужно принести клятву верности Аргентине, ее национальной конституции и законам).

Да, лучше, если вы уже проапостилировали все нужные документы еще в Беларуси. Знаю, что у некоторых ребят здесь нет апостилей на тех же свидетельствах о рождении, и они не могут вернуться домой. Они пытаются найти вариант — объяснить аргентинцам, почему не могут этот апостиль сделать. Аргентинцы вроде как идут на уступки, по-человечески подходят к разным моментам. Но не знаю, как эта ситуация решится. Тут люди не слишком в курсе нашей ситуации. Им нужно рассказывать про политику в Беларуси.

Визу рантье в последнее время стало сложнее получить. Но еще есть вариант по инвестициям. Я читал в законе, что достаточно вложить 1,5 миллиона песо, чтобы получить инвестиционный ВНЖ.

Не нашел документ о внесении изменений касательно величины инвестиции в связи с большой инфляцией. Раньше это была значительная сумма, а сейчас очень доступная — $ 1,5 тысяч (по неофициальному курсу).

Пока не встречал здесь людей, которые уже получили гражданство подобным способом. И вообще неизвестно, рабочий ли это вариант. Но по законодательству такой вариант существует.

Также здесь есть фирмы, которые готовы тебя официально трудоустроить за небольшую денюжку, чтобы ты получил ВНЖ по работе. А вот ИП для вида на жительство не подходит.

Есть ребята, которые заехали сюда по беженству. Скорее всего, получить ВНЖ таким образом будет сложно, и сейчас идет очень много отказов.

Часть людей идет учиться — на «вышку» или, например, в школу MBA, тут есть хорошие англоязычные. Местные вузы есть платные и бесплатные. Чтобы учиться в вузе на испанском, нужно знать язык на уровне B2.

И очень распространенный сейчас вариант — когда для вида на жительство идут в школы-«секундарии». Это вечернее образование для тех, кто не смог окончить среднюю школу. Большинство экспатов ходит туда только ради испанского (ну и ВНЖ, конечно).

В Аргентине всегда жарко?

— Страна вытянутая, разнообразная, присутствуют все сезоны. Внизу есть холодные провинции, часть Антарктиды — это тоже Аргентина.

Буэнос-Айрес расположен в той части страны, где проживает больше всего народу. Тут зимой минимальная температура — 4−6 градусов ночью. Многие люди никогда не видели снега, хотя говорят, что в 1918-м и 2007-м снег тут шел.

Но проблема в отоплении — ребята не умеют строить теплые дома. Например, в некоторых зданиях идет напольное отопление, которое нельзя самостоятельно регулировать, и его часто отключают на ночь. Но коммунальные тут недорогие, большая часть субсидируется государством.

Или вот — окна. У нас алюминиевые рамы. Когда отопление включено, и они закрыты, в доме тепло. Но когда отопление выключено, то холодно, мы включаем обогреватель.

Но эта зима была терпимая. Прошлая выдалась прохладнее, мы даже перчатки на улице надевали. А сейчас тут весна, в ноябре холодных дней уже не будет.

В Аргентине все очень толерантные?

— Да, так и есть, тут нет особого отношения к приезжим, русским, мусульманам и так далее.

Говорят, что ребята в других латинских странах считают аргентинцев очень высокомерными, закрытыми, холодными людьми. Но для нас они выглядят наоборот — очень общительные, открытые, интеллигентные, толерантные. У них выстроено много коммуникационных каналов для отношений с разными людьми. Например, тут дети ходят на дни рождения друг к другу целыми классами. И когда вы целую школу ходите в гости друг к другу, то становитесь очень близкими друзьями.

Еще тут очень хорошее польское сообщество. Мы ходим в «польский дом». В нем встречаются и ребята, чьи предки приехали с белорусских территорий, на тот момент входивших в Польшу.

Здесь библиотека названа в честь Игната Домейко (он хоть и жил в Чили, но и в Аргентине тоже бывал). Когда ты находишься в Латинской Америке, так далеко от дома, то поляк для тебя уже свой человек.

Аргентина нравится не всем?

— Чем больше человек находится в Аргентине, тем больше она ему нравится.

Вначале, когда мы только приехали, у нас были ассоциации с Советским Союзом: тут много старых зданий, люди ходят с тележками по магазинам, одеты в серую ткань местного производства.

Думали пожить тут только полгода, а потом перебраться в Польшу. Но чем дольше мы здесь жили, тем больше привязывались к стране. Помнится, я начинал скучать об Аргентине только при мысли, что мы ее покинем. Даже к мусору на улицах привык. И вот сейчас, спустя два года, чувствую, что мы прикипели к Аргентине и не замечаем негатива.

Я имею в виду неурядицы, которые возникают при переезде. Например, я уже три месяца жду кредитную карточку. Или вот вопрос с выводом наличных долларов — я могу как ИП официально получить тысячу долларов из-за рубежа, плюс жена может еще тысячу. Для этого надо показать доход по ИП и выставить фактуру. Но это я сейчас знаю. А поначалу, помню, ходил в банк чуть ли не через день: «Ребята, деньги пришли, а я не могу их получить, что происходит?». Какие-то такие аргентинские моменты, которые вроде как мелочь, но решаются долго и муторно.

Но через это надо просто пройти. А дальше уже все просто, и ты начинаешь наслаждаться здешней жизнью. Потому что Аргентина как вино — чем дольше настаивается, тем лучше.

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