В Крыму раздался «громкий и глухой» взрыв под Джанкоем
- 2.11.2023, 13:27
- 3,092
Над городом видели ракету.
В раойне города Джанкой во временно оккупированном Крыму сегодня утром прозвучал взрыв.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
В сети отмечают, что звук взрыва был громким и глухим.
«О громком глухом взрыве в районе Джанкоя сообщают подписчики», - говорится в публикации.
«В Джанкойском районе в 13.06 видели ракету, подписчики слышали мощный взрыв», - дополняет «Крымский ветер».
Объяснений причин инцидента от официальных лиц пока нет. Кроме того, представители оккупационных «администраций» молчат об этой «бавовне» около Джанкоя.