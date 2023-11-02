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В Крыму раздался «громкий и глухой» взрыв под Джанкоем

  • 2.11.2023, 13:27
  • 3,092
В Крыму раздался «громкий и глухой» взрыв под Джанкоем

Над городом видели ракету.

В раойне города Джанкой во временно оккупированном Крыму сегодня утром прозвучал взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

В сети отмечают, что звук взрыва был громким и глухим.

«О громком глухом взрыве в районе Джанкоя сообщают подписчики», - говорится в публикации.

«В Джанкойском районе в 13.06 видели ракету, подписчики слышали мощный взрыв», - дополняет «Крымский ветер».

Объяснений причин инцидента от официальных лиц пока нет. Кроме того, представители оккупационных «администраций» молчат об этой «бавовне» около Джанкоя.

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