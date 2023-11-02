«Левое крыло как-то странно ходило вверх-вниз: в салоне начались нервные смешки» 4 2.11.2023, 13:35

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Рассказ пассажира аварийного самолета «Белавиа» на рейсе Стамбул — Минск.

Инцидент с самолетом «Белавия» случился 1 ноября на рейсе Стамбул — Минск. Сотрудники аэропорта сообщили о возможном повреждении колеса после вылета, осмотрев взлетно-посадочную полосу. Экипаж принял решение лететь по маршруту и совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. Никто не пострадал. Пассажир рейса поделился подробностями произошедшего.

Известно, что самолет следовал рейсом В2-784, вылет из Стамбула — в 15:50, прилет в Минск — в 21:00. Проблема возникла у воздушного судна Boeing 737 — MAX 8.

Onliner связался с пассажиром рейса, чтобы узнать подробности. По его словам, самолет вылетел из Стамбула с задержкой в 40 минут. Полет прошел спокойно, но при подлете к белорусскому аэропорту самолет почему-то развернули.

— Никаких экстраординарных указаний пассажирам не было. Самолет начал снижаться. Более внимательные пассажиры могли заметить, как левое крыло как-то странно ходило вверх-вниз. В итоге на полосу мы не сели, пролетев над ней, борт вновь поднялся. После он сделал несколько кругов. Разворачивались над Курганом Славы, кружили около 30 минут.

Информацию подтверждают данные сервиса Flightradar. Вот как борт кружил под Минском:

— В салоне среди пассажиров начали подозревать неладное. Начались нервные смешки, поднялся легкий гул разговоров. Среди них были слышны разные версии происходящего: от занятой полосы до необходимости расходовать топливо. Стюардессы прошлись по салону с проверкой ремней и с просьбой убрать сумки. Это выглядело как обычная проверка перед посадкой, — дополняет очевидец.

После «наматывания кругов» самолет снова направился в аэропорт. При подлете пассажиры заметили сигнальные маячки пожарных машин.

— На тот момент пассажиры не понимали, что случилось. Сразу после остановки пилот попросил оставаться всех на местах, а экипажу — дожидаться дальнейших инструкций. Какой-то мужчина не послушался, встал и потянулся за ручным багажом на полке. Пилот сделал ему замечание, в голосе читалась нервозность. Какое-то время мы наблюдали, как вокруг самолета ходят техники и спасатели, но по-прежнему не понимали, что произошло. Выход разрешили из всех дверей — по обычному подводному трапу-лестнице (не надувному). Тогда уже стало ясно, в чем проблема: было отчетливо заметно повреждение одного из спаренных колес шасси — того, что под левым крылом.

Вот как ситуацию прокомментировали в «Белавиа»: «Полет выполнялся в штатном режиме. Благодаря профессиональным действиям экипажа посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет был оставлен на ИВПП аэропорта Минска, двигатели заглушены с целью недопущения возможного перегрева шасси, после чего был отбуксирован на место стоянки. В соответствии с действующими правилами после совершения посадки воздушного судна проводится расследование причины разрушения левого основного колеса шасси».

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