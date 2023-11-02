Вышел на свободу профсоюзный активист Сергей Антусевич 1 2.11.2023, 13:39

Он отбывал наказание в могилевской колонии.

Сергей Антусевич, бывший замглавы Белорусского конгресса демократических профсоюзов и бывший руководитель независимого профсоюза «Гродно Азот», вышел на свободу, сообщает «Наша Нiва». Он отбывал наказание в могилевской колонии №15.

Антусевича судили вместе с экс-председателем Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александром Ярошуком. Он обвинялся по статье об участии в действиях, нарушающих общественный порядок. Антусевича приговорили к двум годам колонии.

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