закрыть
2 ноября 2023, четверг, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вышел на свободу профсоюзный активист Сергей Антусевич

1
  • 2.11.2023, 13:39
Вышел на свободу профсоюзный активист Сергей Антусевич

Он отбывал наказание в могилевской колонии.

Сергей Антусевич, бывший замглавы Белорусского конгресса демократических профсоюзов и бывший руководитель независимого профсоюза «Гродно Азот», вышел на свободу, сообщает «Наша Нiва». Он отбывал наказание в могилевской колонии №15.

Антусевича судили вместе с экс-председателем Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александром Ярошуком. Он обвинялся по статье об участии в действиях, нарушающих общественный порядок. Антусевича приговорили к двум годам колонии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип