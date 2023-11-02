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FT рассказал, чем конкретно Запад пригрозил России в ответ на ядерный шантаж

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  • 2.11.2023, 13:48
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FT рассказал, чем конкретно Запад пригрозил России в ответ на ядерный шантаж

На Путина надавил и Си Цзиньпин.

США, Великобритания и Франция прошлой осенью предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия в ее полномасштабной войне против Украины, что на длительное время устранило ядерную угрозу из российской риторики.

Об этом говорится в материале главы московского бюро Financial Times Макса Седдона.

Президент РФ Владимир Путин впервые намекнул на возможность нанести ограниченный ядерный удар по Украине в речи накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. А после аннексии четырех украинских областей – пообещал «использовать все средства, которые есть в нашем распоряжении» для защиты этих завоеваний.

«Эти угрозы побудили США, Великобританию и Францию пообещать ответ с помощью конвенционных вооружений», – пишет Сэддон, ссылаясь на неназванных действующих нынешних и бывших чиновников.

По словам собеседников FT, свою роль сыграл и лидер Китая Си Цзиньпин, который лично предостерег Путина от использования ядерного оружия, в частности во время визита в Москву в марте 2023 года.

Ранее о возможном конвенциональном ответе Запада на ядерный удар России по Украине допускали эксперты. Собеседники журналистов в НАТО говорили о «физическом ответе», но без конкретики.

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