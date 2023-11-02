На рынке труда в Беларуси сложилась нестандартная ситуация 3 2.11.2023, 13:53

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Наниматели и чиновники стонут из-за дефицита работников, но продолжают увольнять сотрудников.

В сентябре фирмы не так активно увольняли работников, как нанимали. Но это не помогло — рынок труда в Беларуси стремительно теряет людей, пишет zerkalo.io.

В сентябре организации наняли на работу 59,5 тысячи работников, а уволили — 55,1 тысячи. Это всего второй месяц в нынешнем году, когда число уволенных не превышало принятых, следует из данных Белстата.

Тем не менее по итогам девяти месяцев рынок труда недосчитался 57,4 тысячи работников. И это притом что бизнес сетует на нехватку кадров.

Для сравнения, в прошлом году в сентябре нанятых также было больше, чем уволенных. Причем если смотреть именно данные за сентябрь, то разница в пользу принятых на работу в прошлом сентябре была выше: 7,7 тысячи против 4,4 в этом году. Однако в целом за девять месяцев в прошлом году потери рынка труда были более масштабными — 62,4 тысячи работников.

Здесь стоит отметить, что в прошлом году это явление объяснялось спадом экономики и кризисом во многих отраслях. Однако в этом году ВВП растет, чиновники полны оптимизма, компании, как указано выше, нуждаются в работниках. Тем не менее они продолжают активно избавляться от сотрудников.

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