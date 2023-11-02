закрыть
2 ноября 2023, четверг, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На рынке труда в Беларуси сложилась нестандартная ситуация

3
  • 2.11.2023, 13:53
  • 2,124
На рынке труда в Беларуси сложилась нестандартная ситуация

Наниматели и чиновники стонут из-за дефицита работников, но продолжают увольнять сотрудников.

В сентябре фирмы не так активно увольняли работников, как нанимали. Но это не помогло — рынок труда в Беларуси стремительно теряет людей, пишет zerkalo.io.

В сентябре организации наняли на работу 59,5 тысячи работников, а уволили — 55,1 тысячи. Это всего второй месяц в нынешнем году, когда число уволенных не превышало принятых, следует из данных Белстата.

Тем не менее по итогам девяти месяцев рынок труда недосчитался 57,4 тысячи работников. И это притом что бизнес сетует на нехватку кадров.

Для сравнения, в прошлом году в сентябре нанятых также было больше, чем уволенных. Причем если смотреть именно данные за сентябрь, то разница в пользу принятых на работу в прошлом сентябре была выше: 7,7 тысячи против 4,4 в этом году. Однако в целом за девять месяцев в прошлом году потери рынка труда были более масштабными — 62,4 тысячи работников.

Здесь стоит отметить, что в прошлом году это явление объяснялось спадом экономики и кризисом во многих отраслях. Однако в этом году ВВП растет, чиновники полны оптимизма, компании, как указано выше, нуждаются в работниках. Тем не менее они продолжают активно избавляться от сотрудников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип