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Соловьев пробил дно

  • Сергей Романов, planeta.press
  • 2.11.2023, 13:58
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Соловьев пробил дно
Владимир Соловьев

Для российских пропагандистов это отнюдь не экзотическая история.

Он умеет. Благодаря Владимиру Рудольфовичу мы теперь знаем, что атака боевиков ХАМАС на Израиль произошла по злой воле Украины. И делает из россиян антисемитов тоже Украина. И так же Киев режиссирует спектакли из-за аэропорта с рефреном «Евреи есть? А если найду?».

Если что, напомним, что Владимира Путина регулярно волнует национальность президента Украины Владимира Зеленского, а Лавров отмечался заявлениями в духе «Гитлер был евреем».

Прима российской пропаганды Владимир Соловьев, который всегда подчеркивал свое еврейское происхождение, теперь им отнюдь не гордится. Историческую родину он, все-таки, предал. Объект его восхищения теперь – исламисты-террористы из движения ХАМАС. Которые как раз евреев убивают.

Но для российских пропагандистов это отнюдь не экзотическая история. Так, этническая армянка Маргарита Симоньян унижает Армению и ее народ, а Тина Канделаки, вы не поверите, – грузин.

И здесь речь идет не только и не столько о беспринципности работников роспропаганды.

Хотя нужно еще как следует углубиться в то дно, которые еще не пробил Соловьев с другими лицемерными присными. Антисемитизм издревле был частью государственной политики Россий в разных итерациях. А теперь же просто цветет буйным цветом. И беспорядки в Дагестане – тому одно из многих подтверждений. А еще необходимость смесить фокус на «антисемитизм» и «исламофобию» в странах Запада. Охота на евреев с российской подачи идет и внутри страны, и за ее пределами. Спасибо «особым отношениям» с ХАМАСом и Ираном, который поддерживает группировку.

Задача – распространить антисемитский пожар на всю Европу, а само пламя – раздуть с новой силой. В этом плане традиционно нет никакого конструктива. Только смерть, хаос и ненависть. Нужна массовые погромы, кровь, картинка на собственную и западные аудитории. Вот только фокус не удался. Первоначальная задумка провалилась, а антисемитские акции в Европе по размаху и рядом не стояли с махачкалинским шабашем.

А ничего нового в Кремле придумать не могут. Набор тот же. Миграционный кризис, потоки беженцев. Антиукраинские и антиеврейские митинги. Маргиналы в среде европейского и не только. Ксенофобы всем мастей – лучшие друзья. Даром, что санкции лишили возможности обливать лояльных Кремлю политиков золотым дождем.

Ресурсы на подкуп ограничены, так что в Москве больше рассчитывают на фанатично настроенных мусульман Старого Света. Эскалация – на руку не только Кремлю, но и ультраправым партиям перед выборами в Европарламент.

Ввиду нового обострения на Ближнем Востоке те снова могут залить европейского избирателя популизмом, а во всех бедах европейцев винить евреев и арабов.

Как, собственно, поступают и в самой России. Вот тогда, по замыслу, Кремля, миазмы русского мира расползутся по всему континенту. И никто не будет обращать внимания на фашистское государство российское, которое, как и простой народ, сеет ненависть и ксенофобию.

И уж совсем буднично на фоне всеевропейского пожара будут выглядеть новые убийства и украинцев, и евреев. Вот только не получится. С друзьями-недотепами нам не везет.

Сергей Романов, planeta.press

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