Соловьев пробил дно Сергей Романов, planeta.press

2.11.2023, 13:58

4,356

Владимир Соловьев

Для российских пропагандистов это отнюдь не экзотическая история.

Он умеет. Благодаря Владимиру Рудольфовичу мы теперь знаем, что атака боевиков ХАМАС на Израиль произошла по злой воле Украины. И делает из россиян антисемитов тоже Украина. И так же Киев режиссирует спектакли из-за аэропорта с рефреном «Евреи есть? А если найду?».

Если что, напомним, что Владимира Путина регулярно волнует национальность президента Украины Владимира Зеленского, а Лавров отмечался заявлениями в духе «Гитлер был евреем».

Прима российской пропаганды Владимир Соловьев, который всегда подчеркивал свое еврейское происхождение, теперь им отнюдь не гордится. Историческую родину он, все-таки, предал. Объект его восхищения теперь – исламисты-террористы из движения ХАМАС. Которые как раз евреев убивают.

Но для российских пропагандистов это отнюдь не экзотическая история. Так, этническая армянка Маргарита Симоньян унижает Армению и ее народ, а Тина Канделаки, вы не поверите, – грузин.

И здесь речь идет не только и не столько о беспринципности работников роспропаганды.

Хотя нужно еще как следует углубиться в то дно, которые еще не пробил Соловьев с другими лицемерными присными. Антисемитизм издревле был частью государственной политики Россий в разных итерациях. А теперь же просто цветет буйным цветом. И беспорядки в Дагестане – тому одно из многих подтверждений. А еще необходимость смесить фокус на «антисемитизм» и «исламофобию» в странах Запада. Охота на евреев с российской подачи идет и внутри страны, и за ее пределами. Спасибо «особым отношениям» с ХАМАСом и Ираном, который поддерживает группировку.

Задача – распространить антисемитский пожар на всю Европу, а само пламя – раздуть с новой силой. В этом плане традиционно нет никакого конструктива. Только смерть, хаос и ненависть. Нужна массовые погромы, кровь, картинка на собственную и западные аудитории. Вот только фокус не удался. Первоначальная задумка провалилась, а антисемитские акции в Европе по размаху и рядом не стояли с махачкалинским шабашем.

А ничего нового в Кремле придумать не могут. Набор тот же. Миграционный кризис, потоки беженцев. Антиукраинские и антиеврейские митинги. Маргиналы в среде европейского и не только. Ксенофобы всем мастей – лучшие друзья. Даром, что санкции лишили возможности обливать лояльных Кремлю политиков золотым дождем.

Ресурсы на подкуп ограничены, так что в Москве больше рассчитывают на фанатично настроенных мусульман Старого Света. Эскалация – на руку не только Кремлю, но и ультраправым партиям перед выборами в Европарламент.

Ввиду нового обострения на Ближнем Востоке те снова могут залить европейского избирателя популизмом, а во всех бедах европейцев винить евреев и арабов.

Как, собственно, поступают и в самой России. Вот тогда, по замыслу, Кремля, миазмы русского мира расползутся по всему континенту. И никто не будет обращать внимания на фашистское государство российское, которое, как и простой народ, сеет ненависть и ксенофобию.

И уж совсем буднично на фоне всеевропейского пожара будут выглядеть новые убийства и украинцев, и евреев. Вот только не получится. С друзьями-недотепами нам не везет.

Сергей Романов, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».