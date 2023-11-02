General Motors представили электромобиль за $2850 2 2.11.2023, 14:07

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Запас хода — до 280 км.

Опубликованы официальные фото нового Wuling HongGuang Mini EV. Миниатюрный бюджетный электромобиль пройдет модернизацию и будет представлен 15 ноября. Обновленную модель назвали Macaron. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Wuling HongGuang Mini EV Macaron узнается прежде всего по измененной передней части. У него заменены фары и бампер, а в дизайне стало больше плавных скругленных линий. Сзади обновлены фонари. Габариты компактного хэтчбека остались прежними.

Размеры Wuling HongGuang Mini EV:

длина — 3064 мм;

ширина — 1493 мм;

высота — 1614 мм;

колесная база — 2010 мм.

Салон Wuling Mini EV Macaron претерпел более кардинальные перемены. Внутри обновлен руль, заменены передняя панель и переключатели кондиционера. Также установлены новая цифровая панель приборов и 8-дюймовый тачскрин мультимедиа. Хэтчбек получил Bluetooth. Внутри теперь 15 отсеков для мелкой поклажи, а объем багажника со сложенными задними креслами составляет 734 л.

Характеристики Wuling Mini EV раскроют во время презентации. Ожидается, что китайский электромобиль сохранит моторы на 27 и 41 л. с., а его запас хода составит от 120 до 280 км, в зависимости от выбранной батареи.

Напомним, что представленный в 2020 году электрокар Wuling HongGuang Mini EV создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда Wuling.

Цена Wuling Mini EV стартует с $4700, но при выборе опции лизинга батареи снижается до $2850. Это самый популярный китайский электромобиль – уже продано свыше миллиона авто.

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