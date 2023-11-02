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Политзаключенной Екатерине Андреевой исполнилось 30 лет

  • 2.11.2023, 14:20
Политзаключенной Екатерине Андреевой исполнилось 30 лет
Екатерина Андреева

Юбилей она встречает за решеткой.

2 ноября исполняется 30 лет журналистке «Белсата» и политзаключенной Екатерине Андреевой (Бахваловой), которую режим Лукашенко наказал за стрим с «площади Перемен» 15 ноября 2020 года, сообщает «Радыё Свабода».

В феврале 2021 года Андреевой присудили 2 года заключения по 342 статье «за участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок», а в 2022 году, уже во время отбывания первого срока, снова — 8 лет и 3 месяца по статье 356 об «измене государству». Суть обвинений неизвестна до сих пор.

Уже более двух с половиной лет Екатерину Андрееву держат в женской колонии № 4 в Гомеле. Известно, что политзаключенная работает на швейном производстве, в свободное время она читает и пишет стихи.

Стало известно, что накануне дня рождения у нее обострилась ситуация со здоровьем.

«Екатерина все чаще страдает аллергией. В этом году несколько раз в колонии красили помещения, а на краску у нее резкая аллергическая реакция — становилось трудно дышать, начинался кашель. Уже несколько раз в результате таких аллергических приступов она попадала в санчасть. Недавно приступ повторился. Хорошо, что врачи относятся к своим обязанностям ответственно и она получила всю необходимую помощь. Теперь ей легче», — рассказал «Свабодзе» источник, знакомый с ситуацией вокруг Екатерины Андреевой.

Стихи Екатерина Андреева пишет по-белорусски и по-русски. Некоторые из них в своих соцсетях публикует ее муж Игорь Ильяш. Вот строки из стихотворения без названия, которые, по его мнению, отражают нынешний опыт Екатерины.

А во мраке колючие звёзды, в строю по пять.

Средь высоких снегов кружат и кружат, скользя.

Их нельзя ни остановить, ни обнять —

Впрочем, оно и к лучшему, что нельзя.

Некоторые стихи Екатерины Андреевой в рамках проекта FreeAllWords были переведены на различные европейские языки. «Однако в колонии очень много работы, поэтому находить время на стихи получается редко», — сообщала о нехватке времени для творчества автор стихов.

«Естественно, никто не мог подумать, что ей придется встречать 30-летие за решеткой. Всем очень трудно с этим смириться. Но полагаем, Екатерина ни о чем не жалеет», — говорит источник о Екатерине Андреевой.

Политзаключенной разрешены свидания и передачи. Знакомые Екатерины Андреевой полагают, что к их поздравлениям с днем рождения присоединятся подруги, с которыми ей приходится вместе страдать в неволе.

«Больше всего она любит, когда дарят эмоции, а конкретные вещи — это уже вторично. Если бы так случилось, что она вдруг вышла на свободу перед своим 30-летием, то, предположительно, отмечала бы этот день в красивом путешествии, на берегу моря. И родные были бы рядом с ней«, — говорит источник о политзаключенной Екатерине Андреевой и напоминает ее слова, переданные ранее из колонии: «Надо стиснуть зубы, сберечь себя и дождаться освобождения».

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